Лихтенштейн – Германия 0:2. Скромный дебют Ханси Флика

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Европа, группа J. 4-й тур

2 сентября. Лихтенштейн, "Кибун Парк"

Лихтенштейн – Германия 0:2

Голы: Вернер (41), Сане (77)

Лихтенштейн: Б. Бюхель – Геппель, Хофер, Кауфманн, Малин (Кольманн, 83), Ф. Вольфингер (Йылдыз, 83) – Хаслер, Фроммельт, Н. Фрик (Кардесоглу, 71) – Я. Фрик (Грюненфельдер, 71), Зеле (С. Вольфингер, 61)

Германия: Лено – Госенс, Зюле, Керер, Баку (Хофманн, 60) – Гюндоган (Горецка, 73), Киммих (Вирц, 82) – Сане, Хаверц (Гнабри, 60), Мусиала (Ройс, 60) – Вернер

Эпоха Ханси Флика в сборной Германии началась с неубедительной победы над командой Лихтенштейна. После стольких лет стагнации и безуспешных тактических поисков Йоахима Лёва немцы в большом предвкушении от нового назначения – экс-тренер “Баварии” сейчас котируется на уровне с Юргеном Клоппом и Томасом Тухелем. Но сходу преобразить “бундестим” так, как это Флику удалось в Мюнхене, пока не удаётся.

Германия провела очень посредственную игру, оправданием которой не станет даже отсутствие Нойера, Крооса и Мюллера. Немцы всю игру провели на чужой половине, тотально владели мячом (85%), нанесли три десятка ударов, но реальных инструментов для взлома крайне плотной, но не лучшим образом организованной обороны так и не показала.

Флик сегодня попробовал свою стандартную расстановку 4-2-3-1: Лено на воротах, Баку в первом официальном матче за сборную вышел справа в защите, опорка Гюндоган-Киммих и впереди челсийский дуэт поддерживали Сане и любимец тренера Мусиала.

В первом тайме трудности немцев в построении атак были особенно заметно. Госенс проверил перекладину после розыгрыша углового, но вот с игры моментов почти не было. Команды уже было шли на перерыв с нулями на табло, как Тимо Вернер решил напомнить о том, что он форвард. Мусиала дерзко прорвался с фланга в центр и катнул между защитников на классно открывшегося Тимо. Вернер спокойно катнул мимо кипера и забил свой первый мяч в новом сезоне.

У Гюндогана был шанс удвоить преимущество на старте второй половины, но с контрольным выстрелом пришлось подождать аж до 77-й минуты. Сане вспомнил о катастрофической разнице в классе с соперниками, и покрутив во все стороны бедолагу Малина нанёс плотный удар в нижний угол. 2:0.

В воскресенье Германию ждёт матч с лидером группы Арменией. Мхитарян и компания вряд ли могут наравне тягаться с “бундестим”, но если Флик не проделает работу над ошибками, то с такой командой армяне могут и побороться за очки.