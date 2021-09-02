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Деклан Райс потролил фанатов Венгрии за освистывание
Англичане сполна отомстили Венграм
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Рахим Стерлинг забил мяч в ворота сборной Венгрии в противостоянии квалификации Чемпионата Мира-2022. Деклан Райс подобрал брошенный фанатами стакан с пивом и показательно выпил оттуда жидкость, с издёвкой смотря на трибуны.
Give @_DeclanRice a knighthood. #HUNENG pic.twitter.com/peyfGjrA4N— Mirror Football (@MirrorFootball) September 2, 2021
Напомним, что перед матчем болельщики сборной Венгрии освистали англичан, за то, что те продолжили поддержку акции Black Lives Matter и преклонили колено.
Подобный эпизод случился в июне, когда венгерские болельщики освистали игроков сборной Ирландии, когда те так же встали на одно колено.
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