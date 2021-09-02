Деклан Райс потролил фанатов Венгрии за освистывание

Рахим Стерлинг забил мяч в ворота сборной Венгрии в противостоянии квалификации Чемпионата Мира-2022. Деклан Райс подобрал брошенный фанатами стакан с пивом и показательно выпил оттуда жидкость, с издёвкой смотря на трибуны.

Напомним, что перед матчем болельщики сборной Венгрии освистали англичан, за то, что те продолжили поддержку акции Black Lives Matter и преклонили колено.

Подобный эпизод случился в июне, когда венгерские болельщики освистали игроков сборной Ирландии, когда те так же встали на одно колено.