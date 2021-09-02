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Деклан Райс потролил фанатов Венгрии за освистывание

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Англичане сполна отомстили Венграм

Деклан Райс потролил фанатов Венгрии за освистывание

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Рахим Стерлинг забил мяч в ворота сборной Венгрии в противостоянии квалификации Чемпионата Мира-2022. Деклан Райс подобрал брошенный фанатами стакан с пивом и показательно выпил оттуда жидкость, с издёвкой смотря на трибуны.

Напомним, что перед матчем болельщики сборной Венгрии освистали англичан, за то, что те продолжили поддержку акции Black Lives Matter и преклонили колено.

Подобный эпизод случился в июне, когда венгерские болельщики освистали игроков сборной Ирландии, когда те так же встали на одно колено.

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В статье: Рахим Стерлинг Национальная сборная Англии Деклан Райс сборная Венгрии
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
02.09.2021 в 23:36
Венгерское быдло мечтающее облизать член путинского десантника.....
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