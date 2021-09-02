Италия - Болгария 1:1. Георгиев-Ничьеносец и тяжесть шапки Мономаха

Квалификация на Чемпионат Мира-2022. Группа С



Флоренция. "Артемио Франки"



Италия - Болгария 1:1



Голы: Кьеза 16 - А. Илиев 39



Италия: Доннарумма, Флоренци (Толой 64), Ачерби, Бонуччи, Эмерсон (Пеллегрини 90), Жоржиньо, Верратти, Барелла (Кристанте 63), Кьеза, Иммобиле (Распадори 75), Инсинье (Берарди 74)



Болгария: Георгиев, А. Христов, П. Христов, Антов, Недялков, Янков (Чочев 57), Костадинов, Витанов (Малинов 75), Йомов (Делев 46), А. Илиев (Крастев 70), Десподов (Кирилов 75)



Предупреждения: Барелла 26, Толой 74 - Йомов 31, Недялков 86

Впервые после победы на Евро, с соответствующими нашивками на футболках, сборная Италии вышла на поле. Впрочем, ее наставник Роберто Манчини призывал не думать о прошлом, идти дальше, не расслабляться и не отвлекаться. О том же, о скромности и энтузиазме, говорили лидеры команды. Леонардо Бонуччи даже вспомнил, что год назад во Флоренции матч против Боснии и Герцеговины в Лиге Наций завершился со счетом 1:1. В марте в Софии против Болгарии также было тяжело, забить удалось лишь в концовках обоих таймов, с пенальти и дальнего удара.

Очень важно было пройти отчетный матч без потрясений. Несмотря на начало Отбора на Чемпионат Мира тремя победами со счетом 2:0, остались вопросы к креативу, скорости и реализации итальянцев. В группе, где играет также сильная Швейцария, прямо перед гостевым матчем против нее, терять очки против других команд нельзя. Тем более - против Болгарии, начавшей турнир двумя домашними поражениями и 0:0 в Северной Ирландии. Сборная Ясена Петрова только строится, в целом по кадрам и игре низкого уровня. Неудача против такой стоила бы очень много.

Разумеется, итальянцы доминировали, намного чаще угрожали воротам. До перерыва владели мячом 75 процентов времени. Хотя первый удар в створ ворот нанесли болгары, пусть и слабый головой. А сразу же Кьеза сместился с правого фланга, вновь получил мяч от соперника и четко пробил низом. Гол слишком уж успокоил фаворита, он снизил скорости, не создавал, к неудовольствию Манчини. Кроме перехвата и мощного удара Иммобиле, отбитого вратарем. Сразу же после него Десподов стряхнул Флоренци, прошел, прострелил слева, и Атанас Илиев замкнул.

Доннарумма должен был брать удар, но, видимо, запасному вратарю ПСЖ не хватило игровой практики.

Уже в самой концовке первого тайма Италия создала супермомент. Длинный пас Бонуччи нашел Инсинье, тот убрал двоих и лишь не пробил Георгиева. В начале второго Иммобиле даже обошёл вратаря, и ему помешал лишь острый угол. Чемпион Европы давил, штурмовал, пробивал. На 62-ой минуте Георгиев уже выиграл выход один-на-один у Кьезы. На 73-ей - у Иммобиле. Но гола не было. В середине тайма даже стало поспокойнее, и момент Иммобиле несколько выбивался из контекста. Уже казалось, что идей и скорости у "Скуадры Адзурры" особо не осталось.

Сентябрь - всегда сложный месяц для сборной Италии. За последние шесть лет первый матч сентября она трижды сводила вничью 1:1, причем дома, дважды проиграла, а против Армении для победы понадобился камбек. Но дело не только в месяце. Такого рода матчи, причем именно в Италии, мы уже видели. Бывает, что "адзурри" не хватает изобретатальности, скорости, умения. И здесь, несмотря на 27:4 по ударам по воротам и несколько суперсейвов Георгиева, можно понять, откуда взялся такой результат. Тяжело начинать сначала с чемпионской ношей на плечах.

Положительный факт один - этот матч стал 35-ым подряд для сборной без поражений. А это повторение мирового рекорда Испании.