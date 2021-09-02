Швеция - Испания 2:1. Страсть и контратаки поставили Фурию на колени

Швеция выдала один из лучших матчей в своей новейшей истории, абсолютно по делу одолев именитую Испанию.

С 1993 года "Фурия Роха" не проигрывала никому в квалификации чемпионатов мира. С тех пор прошло 66 матчей; в составе Испанцев сменилось несколько поколений, и они успели как подняться на мировой футбольный Олимп, так и сойти с него. Но серия все держалась и держалась. До сегодня.

Как и на Евро-2020, шведы не стали упираться и отдали Испании мяч. Козырем скандинавов стала их агрессивная, нацеленная на перехваты оборона, а также мгновенные контратаки.

Ну и еще характер, конечно. Уже на 5-й минуте матч пошел не по сценарию хозяев, когда дебютант Испании Карлос Солер замкнул навес от Жорди Альбы.

5 - Carlos Soler's last five matches:



vs Brazil ???????? in the #Tokyo2020 final

vs Getafe in LaLiga

vs Granada in LaLiga

vs Alavés in LaLiga

vs Sweden ???????? in his debut for Spain ????????



Sweet. pic.twitter.com/DN6b3Y1Tq6 — OptaJose (@OptaJose) September 2, 2021

Другая команда могла бы и посыпаться от такого старта, но только не шведы. Они ответили уже в следующей атаке усилиями Александра Исака - тот прошел защитника и хлестко пробил в угол с линии штрафной.

Впоследствии Испания без конца атаковала, но если брать реально острые моменты, то шведы были даже успешнее. В первом тайме у них опасно пробивал с острого угла Кулушевский; также был момент с прорывом Форсберга, который еле отразил Симон. У Испании вспомнить можно лишь фирменный выстрел Мораты по небесам.

Перерыв в игре практически ничего не поменял. Уж не знаем, откуда у шведов столько сил, но бегали они в сумасшедшем темпе до самого конца. Исак, Кулушевский и Форсберг создавали втроем уйму проблем своим опекунам, и в итоге дрогнул Аспиликуэта. Он на фланге купился на финт вингера "Ювентуса", позволил ему прострелить, а там уже Классон разобрался на классе. Звучит, а?

1 - Spain ???????? have suffered their first defeat in a World Cup qualifying match since March 1993 against Denmark ???????? (1-0), ending a sequence of 66 qualifying matches unbeaten (W52 D14). Shock. pic.twitter.com/VdGcPWK4Ih — OptaJose (@OptaJose) September 2, 2021

Испания ответила выходом монструозного с виду Адама Траоре, и он действительно создал много проблем подуставшему Аугустинссону. Как минимум один гол вингер "Вулвз" обязан был забивать, но пробивал он, прямо скажем, как наши против Казахстана - прямолинейно и во вратаря. Ольсена такими ударами не напугать.

Победа шведов по такой игре - абсолютно логичный итог. Теперь у "Тре Крунур" 9 очков после 3 туров - максимальный показатель. У Испании 7 баллов после 4 туров - и, пусть и слегка, но дело уже пахнет вторым местом и стыковыми матчами.

Квалификация ЧМ. Сольна. "Френс Арена"

Швеция - Испания - 2:1

Голы: Исак, 5, Классон, 57 - Солер, 4

Швеция: Ольсен - Крафт, Линделеф, Эландер, Аугустинссон - Классон, Ольссон, Экдаль (Каюсте, 69), Форсберг (Сванберг, 90+4) - Кулушевский (Квайсон, 85), Исак (Телин, 85)

Испания: Симон - Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Лапорт, Альба - Солер (Браис Мендес, 85), Бускетс (Родри, 85), Коке (Льоренте, 75) - Ферран Торрес, Мората (Сарабия, 75), Морено (Траоре, 64)

Предупреждения: Кулушевский, 34, Крафт, 52 - Альба, 35, Бускетс, 41