Швеция - Испания 2:1. Страсть и контратаки поставили Фурию на колени

Швеция выдала один из лучших матчей в своей новейшей истории, абсолютно по делу одолев именитую Испанию.

С 1993 года "Фурия Роха" не проигрывала никому в квалификации чемпионатов мира. С тех пор прошло 66 матчей; в составе Испанцев сменилось несколько поколений, и они успели как подняться на мировой футбольный Олимп, так и сойти с него. Но серия все держалась и держалась. До сегодня.

Как и на Евро-2020, шведы не стали упираться и отдали Испании мяч. Козырем скандинавов стала их агрессивная, нацеленная на перехваты оборона, а также мгновенные контратаки.

Ну и еще характер, конечно. Уже на 5-й минуте матч пошел не по сценарию хозяев, когда дебютант Испании Карлос Солер замкнул навес от Жорди Альбы.

5 - Carlos Soler's last five matches:



vs Brazil ???????? in the #Tokyo2020 final

vs Getafe in LaLiga

vs Granada in LaLiga

vs Alavés in LaLiga

vs Sweden ???????? in his debut for Spain ????????



Sweet. pic.twitter.com/DN6b3Y1Tq6