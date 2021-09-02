Испанцы проиграли в отборе на ЧМ впервые за 28 лет

Сборная Испании проигрывает Швеции в матче европейской квалификации к Чемпионату Мира в Катаре. Это первое поражение "фурии рохи" за 66 игр квалификации, которые растянулись на 28 лет.

66 - Spain ???????? are unbeaten in their last 66 World Cup qualifiers (W52 D14), since a 1-0 defeat at Copenhagen's Parken against Denmark ???????? in March 1993. Confidence. pic.twitter.com/vRIcGXY4kZ — OptaJose (@OptaJose) September 2, 2021

Сборная Испании рано открыла счёт – Солер забил на 4 минуте (0:1), но уже через 60 секунд они вынимали мяч из сетки ворот. Александр Исак сравнял счёт – 1:1.

Третий гол во встрече пришел уже во втором тайме – Виктор Клаэсон забивает на 57 минуте и выводит вперед Шведов (2:1).

Швеция уверенно сохранила свои ворота, имея даже возможность забивать третий, после ошибки Эрика Гарсии в концовке встречи.

Сейчас Швеция лидирует в своей отборочной группе с 9 очками после 3 матчей – у Испании всего 7 очков после 4 игр.