Испанцы проиграли в отборе на ЧМ впервые за 28 лет

Сборная Испании проигрывает Швеции в матче европейской квалификации к Чемпионату Мира в Катаре. Это первое поражение "фурии рохи" за 66 игр квалификации, которые растянулись на 28 лет.

66 - Spain ???????? are unbeaten in their last 66 World Cup qualifiers (W52 D14), since a 1-0 defeat at Copenhagen's Parken against Denmark ???????? in March 1993. Confidence. pic.twitter.com/vRIcGXY4kZ