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Испанцы проиграли в отборе на ЧМ впервые за 28 лет

Чемпионат мира FIFA
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Прервалась невероятная серия

Испанцы проиграли в отборе на ЧМ впервые за 28 лет

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Сборная Испании проигрывает Швеции в матче европейской квалификации к Чемпионату Мира в Катаре. Это первое поражение "фурии рохи" за 66 игр квалификации, которые растянулись на 28 лет.

Сборная Испании рано открыла счёт – Солер забил на 4 минуте (0:1), но уже через 60 секунд они вынимали мяч из сетки ворот. Александр Исак сравнял счёт – 1:1.

Третий гол во встрече пришел уже во втором тайме – Виктор Клаэсон забивает на 57 минуте и выводит вперед Шведов (2:1).

Швеция уверенно сохранила свои ворота, имея даже возможность забивать третий, после ошибки Эрика Гарсии в концовке встречи.

Сейчас Швеция лидирует в своей отборочной группе с 9 очками после 3 матчей – у Испании всего 7 очков после 4 игр.

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В статье: Национальная сборная Испании Александр Исак Карлос Солер
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