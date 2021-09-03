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Первая осечка чемпиона. Италия - Болгария 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Италия - Болгария, отбор к Чемпионату мира 2022, 2 сентября 2021
Фото - figc.it
Сборная Италии сыграла первый матч в статусе чемпиона Европы. И сразу же не смогла одержать победу. На ранний гол Кьезы болгары ответили еще до перерыва точным ударом Илиева. За второй тайм подопечные Манчини ударили по воротам 19 (!) раз, но так и не забили. Впрочем, вряд ли эта осечка помешает Скуадре выйти на ЧМ. Вашему вниманию видео обзор матча Италия - Болгария.
Квалификация к Чемпионату мирау-2022. Группа С
Флоренция. "Артемио Франки"
Италия - Болгария 1:1
Голы: Кьеза 16 - А. Илиев 39
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