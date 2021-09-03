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"Мяч не хотел идти в ворота". Манчини объяснил паритет между Италией и Болгарией
Чемпион Европы потерял очки
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал ничью в рамках квалификационного матча на ЧМ-2022 с Болгарией (1:1). Цитирует наставника чемпионов Европы пресс-служба УЕФА.
"В штрафной площадке мы действовали недостаточно аккуратно – это единственное, чего нам не хватило в этот вечер. Это был один из тех матчей, когда мяч просто не хочет идти в ворота".
"Болгария хорошо защищалась. Мы очень многое сделали для того, чтобы забить, и очень жаль, что мы пропустили решающий гол после контратаки. В воскресенье в поединке со Швейцарией мы постараемся победить".
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