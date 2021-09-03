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"Мяч не хотел идти в ворота". Манчини объяснил паритет между Италией и Болгарией

Чемпионат мира FIFA
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Чемпион Европы потерял очки

"Мяч не хотел идти в ворота". Манчини объяснил паритет между Италией и Болгарией

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал ничью в рамках квалификационного матча на ЧМ-2022 с Болгарией (1:1). Цитирует наставника чемпионов Европы пресс-служба УЕФА.

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"В штрафной площадке мы действовали недостаточно аккуратно – это единственное, чего нам не хватило в этот вечер. Это был один из тех матчей, когда мяч просто не хочет идти в ворота".

"Болгария хорошо защищалась. Мы очень многое сделали для того, чтобы забить, и очень жаль, что мы пропустили решающий гол после контратаки. В воскресенье в поединке со Швейцарией мы постараемся победить".

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В статье: Роберто Манчини Болгария Италия Чемпионат Мира
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Источник:
UEFA

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