"Мяч не хотел идти в ворота". Манчини объяснил паритет между Италией и Болгарией

Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал ничью в рамках квалификационного матча на ЧМ-2022 с Болгарией (1:1). Цитирует наставника чемпионов Европы пресс-служба УЕФА.

"В штрафной площадке мы действовали недостаточно аккуратно – это единственное, чего нам не хватило в этот вечер. Это был один из тех матчей, когда мяч просто не хочет идти в ворота".