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Цитаишвили: Некоторые поражения более триумфальны, чем победы
Хавбек высказался о дебютном матче за сборную Грузии
Фото: twitter.com/GeorgiaGff
Полузащитник "Черноморца" Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат "Динамо", дебютировал за сборную Грузии в матче отбора ЧМ-2022 против "Косово" (0:1).
20-летний футболист вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут.
"Некоторые поражения более триумфальны, чем победы", - написал Цитаишвили в своем Instagram.
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Источник:Instagram
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