Цитаишвили: Некоторые поражения более триумфальны, чем победы

Полузащитник "Черноморца" Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат "Динамо", дебютировал за сборную Грузии в матче отбора ЧМ-2022 против "Косово" (0:1).

20-летний футболист вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут.