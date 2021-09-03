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Цитаишвили: Некоторые поражения более триумфальны, чем победы

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Хавбек высказался о дебютном матче за сборную Грузии

Цитаишвили: Некоторые поражения более триумфальны, чем победы

Фото: twitter.com/GeorgiaGff

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат "Динамо", дебютировал за сборную Грузии в матче отбора ЧМ-2022 против "Косово" (0:1).

20-летний футболист вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут.

"Некоторые поражения более триумфальны, чем победы", - написал Цитаишвили в своем Instagram.

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В статье: Грузия Косово Георгий Цитаишвили
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