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Пиво в Стерлинга, обезьяньи выкрики, мудрость Саутгейта. В FA отреагируют на расизм от фанатов Венгрии

Чемпионат мира FIFA
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(3 голосов)

Инцидент

Пиво в Стерлинга, обезьяньи выкрики, мудрость Саутгейта. В FA отреагируют на расизм от фанатов Венгрии

Sky Sports

Новина українською

Игроки национальной сборной Англии Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем подверглись расистским оскорблениям во время поединка отбора на ЧМ-2022 со сборной Венгрии (0:4). Как сообщают авторитетные СМИ, с трибун болельщиков венгров были слышны "обезьяньи уханья".

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Футбольная ассоциация Англии уже выступила с заявлением в ФИФА о расизме в адрес своих игроков. Болельщики хозяев распевали расистские чанты, также в Рахима Стерлинга во время празднования гола полетело пиво. Перед поединком гостей освистали за преклонение колена в рамках акции BLM. Менеджер "трех львов" Гарет Саутгейт отметил:

"Несправедливо критиковать всех венгерских фанатов. Многие из них вели себя очень хорошо. Конечно, я думаю, что люди должны нести ответственность. Все снимается на видео, власти должны разобраться. Мир меняется, хоть некоторые люди и застряли в своих предрассудках. В конце концов, они станут динозаврами, потому что мир модернизируется".

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В статье: Англия Венгрия расизм Рахим Стерлинг Гарет Саутгейт Джуд Беллингем
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Источник:
ESPN

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Комментарии (7)
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Caballero (Fale state)
03.09.2021 в 12:18
"Несправедливо критикувати усіх угорських фанатів. Багато з них вели себе дуже добре...". ЦЕ ТІЛЬКИ УКРАЇНЦІВ МОЖНА ОБЛИВАТИ БРУДОМ ВСІХ ПІДРЯД. ЗГАДАЙТЕ ЯК АНГЛІЙСЬКІ організації «Футбол проти расизму» ВИСЛОВЛЮВАЛИСЬ ПРО РАСИЗМ В УКРАЇНІ ПЕРЕД ЄВРО-2012.
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+2
-1
Daddygo (Харьков)
03.09.2021 в 12:15
Когда какой-то старый британский мудень пишет, что даже с ним и его приятелем в составе сборная Англии обыграет Украину в четвертьфинале, это нормально. Но стоит сказать что-то нелицеприятное в адрес обезьяны, то это уже расизм. Это реально бесит.
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+5
-2
avatar
Stuntriding (Киев)
03.09.2021 в 11:03
Так сами же провоцируют со своим вставанием на коленки , а потом ноют.
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+5
-5
MaxPower92 (Херсон-Николаев)
03.09.2021 в 11:13
Ага, так же как и короткие юбки у девушек провоцируют на изнасилование. А может меня бесит когда крестятся выходя на поле, что с этим делать?
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+6
-3
Камонплей
03.09.2021 в 12:40
не звертайте уваги на юродивих лузерів, їх все навколо провокує
0
-1
avatar
Stuntriding (Киев)
03.09.2021 в 13:11
Иди им ботинки оближиПо поводу коротких юбок и изнасилование, почитай судебные практики в той же Америке, будет интересно. Так что пример такой себе.
0
-1
Камонплей
03.09.2021 в 13:18
нахіба лизати комусь взуття, олігофрен? якщо в тебе якісь проблеми з нав'язливими сексуальними фантазіями, звернись до спеціалістів
0
-1


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