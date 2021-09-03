Пиво в Стерлинга, обезьяньи выкрики, мудрость Саутгейта. В FA отреагируют на расизм от фанатов Венгрии

Игроки национальной сборной Англии Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем подверглись расистским оскорблениям во время поединка отбора на ЧМ-2022 со сборной Венгрии (0:4). Как сообщают авторитетные СМИ, с трибун болельщиков венгров были слышны "обезьяньи уханья".

Футбольная ассоциация Англии уже выступила с заявлением в ФИФА о расизме в адрес своих игроков. Болельщики хозяев распевали расистские чанты, также в Рахима Стерлинга во время празднования гола полетело пиво. Перед поединком гостей освистали за преклонение колена в рамках акции BLM. Менеджер "трех львов" Гарет Саутгейт отметил: