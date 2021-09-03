И как колено выдержало? Чудовищный фол венесуэльца на Месси

В матче отбора на чемпионат мира-2022 Венесуэла - Аргентина (1:3) лидер альбиселесте Лионель Месси едва не получил страшную травму.

На 30-й минуте встречи игрок хозяев Луис Мартинес въехал плеймейкеру прямой ногой в колено, за что получил прямую красную карточку. 34-летний Месси после фола много минут не мог подняться с газона, но в итоге доиграл матч до конца.

Обследование после игры обнаружило у Лео большую рваную рану над левым коленом. Можно сказать, он родился в рубашке.