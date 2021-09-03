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И как колено выдержало? Чудовищный фол венесуэльца на Месси
Ничего грубее вы сегодня не увидите
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Miguel Gutiérrez-Pool
В матче отбора на чемпионат мира-2022 Венесуэла - Аргентина (1:3) лидер альбиселесте Лионель Месси едва не получил страшную травму.
На 30-й минуте встречи игрок хозяев Луис Мартинес въехал плеймейкеру прямой ногой в колено, за что получил прямую красную карточку. 34-летний Месси после фола много минут не мог подняться с газона, но в итоге доиграл матч до конца.
Обследование после игры обнаружило у Лео большую рваную рану над левым коленом. Можно сказать, он родился в рубашке.
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