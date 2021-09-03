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И как колено выдержало? Чудовищный фол венесуэльца на Месси

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Ничего грубее вы сегодня не увидите

И как колено выдержало? Чудовищный фол венесуэльца на Месси

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Miguel Gutiérrez-Pool

Новина українською

В матче отбора на чемпионат мира-2022 Венесуэла - Аргентина (1:3) лидер альбиселесте Лионель Месси едва не получил страшную травму.

На 30-й минуте встречи игрок хозяев Луис Мартинес въехал плеймейкеру прямой ногой в колено, за что получил прямую красную карточку. 34-летний Месси после фола много минут не мог подняться с газона, но в итоге доиграл матч до конца.

Обследование после игры обнаружило у Лео большую рваную рану над левым коленом. Можно сказать, он родился в рубашке.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Венесуэла
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Комментарии (14)
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vlotko (Броди)
03.09.2021 в 12:32
Проти Бесєдіна як зіграли? Подібний епізод який може зломати кар'єру.
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+1
0
Djarik87 (Киевская область)
03.09.2021 в 13:04
Кому зламати? У мессі футбольна кар'єра вже майже позаду.
Ответить
0
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.09.2021 в 12:16
Наверное это эпизод, да и весь матч в целом, ещё раз подтвердил следующую тенденцию - Когда кого-то спрашивают, кто лучше, Месси или Роналду, почти 90% футболистов прошлого или кто играет сейчас, называют Месси. Да и тренеры команд тоже называют Месси. Потому что видят и ценят то, что делает на поле Месси и как ему достается от соперников. В отчетном матче основной целью Венесуэлы были ноги Месси. Просто чудо, что его не сломали. Ну а что Роналду? Ещё свеж в памяти его матч с Ирландией. Не помню, чтобы там к нему хоть кто-то прикоснулся.
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+2
-2
Лекарь (село Дарница)
03.09.2021 в 12:39
Кто о чем, а вшивый - про баню.
Ответить
+2
-3
DesnaUA (Чернигов)
03.09.2021 в 11:49
Это не футболист.Это п.и.д.@. р
Ответить
0
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
03.09.2021 в 11:49
Тримати в клітці папуасів таких!
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
03.09.2021 в 11:44
Такой футбол нам не нужен..
Ответить
+1
0
Helgi65 ( Киев)
03.09.2021 в 11:34
Чувак захотел "войти" в историю,не как футболист, а как "чудак" сломавший одного из лучших футболистов в истории футбола.
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+2
0
vadooo (Слатино)
03.09.2021 в 10:35
Как с Бесединым
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+4
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
03.09.2021 в 10:57
Да один в один с Бесом
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+2
0
avatar
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
03.09.2021 в 10:31
Это вам не пощёчины давать рад что с Месси все окей
Ответить
+3
0
Русланбай (Рівне)
03.09.2021 в 10:26
Я х -у- є- ю з цих футболістів. Які ж вони всі дибіли......
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+5
0
Наш (Одесса)
03.09.2021 в 10:51
И самое уё.ищное, когда потом в интервью типа извиняются и говорят, что не специально.
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+2
0
Dr. House (Поділля)
03.09.2021 в 10:21
Жесть. Могли Месси сломать насовсем.
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+3
0


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