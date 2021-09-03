Гол форварда Шахтера Траоре принес победу сборной Буркина-Фасо в матче отбора на ЧМ-22

В рамках квалификации к ЧМ-2022 в Африке сборная Буркина-Фасо на выезде обыграла Нигер. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Свой вклад внес и нападающий "Шахтера" Лассина Траоре. 20-летний форвард вышел на поле с первых минут. На 76-й минуте Траоре открыл счет, реализовав пенальти, который сам и заработал в штрафной.

Теперь на счету футболиста семь голов и один ассист в 14 матчах за национальную команду.