Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина – Франция. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок квалификации на Мундиаль между сборными Франции и Украины.
Увы, взять 3 очка с Казахстаном в Нур-Султане у "сине-желтых" не получилось. Вдох, выдох, теперь идем дальше. Субботний киевский вечер должен запомниться нам уверенной игрой в исполнении подопечных Петракова. Удастся ли хозяевам сдержать чемпионов мира? Смогут ли украинцы поддерживать высокую концентрацию весь матч? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 4 сентября – в 21:40 по киевскому времени.
Комментаторы: Влад Петрушевский и Георгий Грошев
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
Популярное сейчас
- И как колено выдержало? Чудовищный фол венесуэльца на Месси
- "Был немного в шоке". Харатин - о переходе в Легию
- Потери Украины перед матчем с Францией, новые трансферы Динамо и Шахтера. Главные новости за 2 сентября
- Казахстан - Украина 2:2. Ничего не меняется
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
Новости по теме
- 16:43 Украинские Где и как смотреть футбол в новом сезоне: все каналы, интернет-платформы и турниры, которые они транслируют
- 21:37 Зарубежные Украина – Казахстан. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира
- 20:56 Зарубежные Украина – Финляндия. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира