Украина – Франция. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок квалификации на Мундиаль между сборными Франции и Украины.

Увы, взять 3 очка с Казахстаном в Нур-Султане у "сине-желтых" не получилось. Вдох, выдох, теперь идем дальше. Субботний киевский вечер должен запомниться нам уверенной игрой в исполнении подопечных Петракова. Удастся ли хозяевам сдержать чемпионов мира? Смогут ли украинцы поддерживать высокую концентрацию весь матч? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 4 сентября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Георгий Грошев

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский