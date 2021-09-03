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Украина – Франция. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира

Чемпионат мира FIFA
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Украина – Франция. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок квалификации на Мундиаль между сборными Франции и Украины.

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Увы, взять 3 очка с Казахстаном в Нур-Султане у "сине-желтых" не получилось. Вдох, выдох, теперь идем дальше. Субботний киевский вечер должен запомниться нам уверенной игрой в исполнении подопечных Петракова. Удастся ли хозяевам сдержать чемпионов мира? Смогут ли украинцы поддерживать высокую концентрацию весь матч? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 4 сентября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Георгий Грошев

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Украина Франция Чемпионат Мира Трансляция Аудио онлайн стрим
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