Грилиш и Райс отпраздновали гол в ворота венгров, выпив пиво, выброшенное фанатами на поле

Вчера, 2 сентября, в рамках поединка отбора на ЧМ-2022 сборная Англии на выезде разгромила Венгрию (4:0). Трибуны хозяев, естественно, крайне холодно восприняли празднование одного из забитых голов и прямо перед гостями начали бросать на поле пивные стаканчики, пытаясь попасть в представителей "трех львов".

Полузащитники сборной Англии Деклан Райс и Джек Грилиш демонстративно подобрали брошенное пиво и немного отхлебнули из тары.

Grealish drinking the beers that were being thrown at Sterling. The type of shithousery we love to see. #NoRoomforRacism pic.twitter.com/lZQCPCegVy — Tommy (@_TommyMason) September 2, 2021

Declan Rice took time out of celebrating to grab a quick drink ???? pic.twitter.com/R4D7C21XrF — Goal (@goal) September 2, 2021

Отметим, что Рахим Стерлинг посвятил свой гол стримеру, которая скончалась из-за COVID-19. "Люблю тебя, Стеффи Грегг", – эта надпись была на футболке под игровой формой вингера.