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Флик – о победе Германии над Лихтенштейном: Не позволю первому поединку выбить меня из колеи

Чемпионат мира FIFA
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Жесткий Ханси

Флик – о победе Германии над Лихтенштейном: Не позволю первому поединку выбить меня из колеи

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер национальной сборной Германии Ханси Флик поделился своими эмоциями после дебютного поединка у руля Бундестим. Вчера, 2 сентября, немцы обыграли Лихтенштейн в рамках квалификации на Мундиаль (0:2). Цитирует наставника пресс-служба сборной.

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"Нам потребовалось слишком много времени, чтобы забить первый гол, но это тоже процесс. Я не позволю первой игре выбить меня из колеи. Нам предстоит долгий путь, и мы будем двигаться дальше".

После четырех сыгранных поединков Германия находится на втором месте в группе J (9 очков). Лихтенштейн – на последней позиции в группе (0). 5 сентября немцы сыграют с Арменией, лидером секстета (10).

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В статье: Германия Лихтенштейн Чемпионат Мира Ханси Флик
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