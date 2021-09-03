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Флик – о победе Германии над Лихтенштейном: Не позволю первому поединку выбить меня из колеи
Жесткий Ханси
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер национальной сборной Германии Ханси Флик поделился своими эмоциями после дебютного поединка у руля Бундестим. Вчера, 2 сентября, немцы обыграли Лихтенштейн в рамках квалификации на Мундиаль (0:2). Цитирует наставника пресс-служба сборной.
"Нам потребовалось слишком много времени, чтобы забить первый гол, но это тоже процесс. Я не позволю первой игре выбить меня из колеи. Нам предстоит долгий путь, и мы будем двигаться дальше".
???? Hansi Flick nach #LIEGER:— Die Mannschaft (@DFB_Team) September 2, 2021
"Wir haben zu lange für das erste Tor gebraucht, aber das ist auch ein Prozess. Ich lass mich durch das erste Spiel nicht verunsichern. Wir haben einen langen Weg und den werden wir gehen."#DieMannschaft pic.twitter.com/5uegCTt7Fr
После четырех сыгранных поединков Германия находится на втором месте в группе J (9 очков). Лихтенштейн – на последней позиции в группе (0). 5 сентября немцы сыграют с Арменией, лидером секстета (10).
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