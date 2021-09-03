Украина – Франция. Где и когда смотреть матч отбора к ЧМ-2022

Украина примет сборную Франции в матче 5-го тура квалификации к ЧМ-2022. Поединок состоится в Киеве, 4 сентября. Начало встречи запланировано на 21:45.

Пока отбор для "жёлто-синих" складывается не лучшим образом – четыре ничьи в четырёх турах, включая последнюю игру с Казахстаном (2:2) уже под руководством Александра Петракова. Не блещут и чемпионы мира, сыгравшие на неделе вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1) после провального летнего Евро.

В прямом эфире матч нашей национальной команды традиционно будет показывать телеканал "Украина", а также "Футбол 1". В интернете трансляция будет доступна на платформах oll.tv и Megogo.