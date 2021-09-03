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Футбольная ассоциация Венгрии накажет фанатов за беспорядки, но не за расизм
Гнут свою линию
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Венгерская футбольная ассоциация (MLSZ) выступила с заявлением по матчу отбора ЧМ-2022 с Англией (0:4). В организации пообещали отстранить на два года фанатов, нарушавших порядок во время игры, но ничего не сказано о проявлении расизма в адрес английских игроков.
По ходу игры темнокожие английские игроки Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем столкнулись с расистским поведением со стороны венгерских зрителей на "Пушкаш Арене". Английская футбольная ассоциация выступила с официальным заявлением по поводу инцидента, но венгры решили проигнорировать ситуацию.
"Подавляющее большинство из 60 000 болельщиков, присутствовавших на "Пушкаш Арене", придерживалось спортивного принципа и поддерживало сборную Венгрии даже тогда, когда команда проигрывала. Именно в их защиту надо выявить нарушителей и сурово наказать их.
Болельщики, выскакивавшие на поле, бросавшие сигнальные ракеты и бумажные стаканчики, находятся в процессе идентификации. MLSZ уже заявила или заявит на них в полицию.
Кроме того, по окончании судебного разбирательства виновные могут ожидать двухлетнего запрета на участие во всех спортивных мероприятиях", – говорится в заявлении MLSZ.
Напомним, что венгерские болельщики не только выкрикивали расистские заявления в адрес чернокожих игроков сборной Англии, но и освистывали футболистов, во время преклонения колена, которые продолжа акцию BLM ( Black Lives Matter ).
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