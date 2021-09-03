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Украина – Франция. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2022 на 04.09.21
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украина
Как для представителя страны, восьмой год пребывающей в состоянии войны, наша национальная команда демонстрирует удивительное миролюбие в нынешнем отборе к ЧМ – четыре ничьих в четырёх матчах, и пока довольно туманные перспективы относительно поездки в Катар в следующем году. А теперь на горизонте дуэль с действующими чемпионами мира, и навёрстывать упущенное Украине нужно прямо здесь и сейчас.
Наша национальная команда блестяще справилась на Евро, дойдя до четвертьфинала, но нужно честно для себя признать, что это был прыжок выше головы. Андрею Шевченко удалось выжать максимум, несмотря на проблемы в ключевой зоне – незаменимая фигура в центре поля Степаненко почти не играл из-за травм, а Малиновский с его агрессивной вертикальной манерой пасовать совсем выпал из осторожного горизонтального стиля Украины, который хотел видеть наставник на этом турнире.
Теперь Шевченко и его сильного тренерского штаба у "жёлто-синих" больше нет, а былые проблемы остались и продолжают накапливаться. Александру Петракову достался тяжелый багаж в виде трёх очков после трёх туров, и пока он не выглядит человеком, способным вытащить нашу сборную из этой ямы. В его дебютной игре против Казахстана (2:2) наша сборная действительно создала намного больше соперника, обстреляла все штанги и перекладины и обидно потеряла очки. Обычно на такое стоит закрыть глаза, списать всё на неудачу и идти дальше. Но не в нашем случае. Когда на опасные ударные позиции выходят защитники Соболь и Матвиенко, когда третий центральный защитник лишь мешает своей обороне, внося путаницу для и без того наивных Караваева и Забарного, когда тренер после игры сухо отвечает "я же не могу выйти и забить вместо них", как бы отделяя себя от команды и перенося груз ответственности на игроков – с оптимизмом смотреть в будущее сложно и, главное, неуместно.
Франция
К счастью, Франция тоже сейчас далека от образца действующего чемпиона мира. Дидье Дешам похоже готовит команду к своему последнему крупному турниру, и пока мало что указывает на возможность повторения свершений 2018-го года. На Евро Дешам не справился с интеграцией Карима Бензема в состав и традиционно слишком полагался на класс своих футболистов. В итоге игра "трёхцветных" окончательно потеряла баланс, что повлекло за собой провал и вылет уже в 1/8 финала от скромной Швейцарии.
Не впечатлила Франция и в отборе к ЧМ. В марте, кроме парижской сенсации в игре с Украиной (1:1), были добыты натужные выездные победы над Казахстаном (0:2) и Боснией и Герцеговиной (0:1). Неубедительно выглядела и ничья с всё теми же боснийцами на этой неделе. Да, удаление замечтавшегося о "Челси" Жюля Кунде сломало игру, но и до него Франция не контролировала происходящее на поле должным образом. В плане организации французы и украинцы сейчас одинаково плохи, и в таких случаях на первое место выходит голое мастерство, и это ясное дело, не лучший сценарий для "жёлто-синих".
Ориентировочные составы
У обоих соперников хватает кадровых проблем. Украина лишилась Зинченко из-за дисквалификации, а также остаётся проблемной позиция голкипера, куда из-за травм Бущана и Трубина пришлось возвращать ветерана Пятова. Также проблемы со здоровьем у Буяльского – лидер "Динамо" повредил сухожилие. У Франции из ведущих звёзд будет не хватать Мбаппе и Канте, плюс дисквалификация Кунде открывает дорогу остроатакующему, но не особо надёжному фулбеку Лео Дюбуа.
Украина: Пятов – Мыколенко, Матвиенко, Забарный – Соболь, Шапаренко, Сидорчук, Караваев – Малиновский, Ярмоленко – Яремчук
Франция: Льорис – Динь, Кимпембе, Варан, Дюбуа – Погба, Рабио – Марсиаль, Гризманн, Коман – Бензема
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Франция
|4
|2
|2
|0
|5-2
|+3
|8
|2
|Украина
|4
|0
|4
|0
|5-5
|0
|4
|3
|Финляндия
|2
|0
|2
|0
|3-3
|0
|2
|4
|Босния и Герцеговина
|3
|0
|2
|1
|3-4
|-1
|2
|5
|Казахстан
|3
|0
|2
|1
|3-5
|-2
|2
Личные встречи
Соперники встречались между собой 11 раз. Украина добыла одну победу, у Франции их шесть. Ещё четыре встречи завершились вничью. Общая разница мячей – 7:22. В марте команды завершили свою дуэль вничью 1:1, хотя годом ранее в товарищеском матче "трёхцветные" нас уничтожили – 7:1.
Ставки и коэффициенты
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Прогноз на матч Украина – Франция от UA-Футбол
Обе команды сейчас явно далеки от своего пика. Франция всё так же безыдейна в атаке, хотя наша оборона и сама в состоянии создать себе проблемы. Отсутствие Канте позволит свободнее дышать в центре поля, но без Зинченко и без здорового на все 100% Степаненко в этой линии всё равно навязать свою игру будет тяжело. Обнадёживает лишь, что Мбаппе не будет забегать в канал между Забарным и Караваевым, но у Франции и так есть кому бить по нашим болевым точкам. Прогноз: поражение Украины 0:2.
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