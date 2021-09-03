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Чеферин против проведения ЧМ каждые два года
Белый и пушистый
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент УЕФА Александер Чеферин не поддерживает планы ФИФА по проведению Чемпионата Мира каждые два года, сообщает Associated Press. Об этом он написал в письме директору организации FSE ( Football Supporters Europe ), Ронану Эвейну.
Чеферина сильно волнует то, насколько неохотно глава ФИФА Джанни Инфантино и его организация идут на контакт по этому вопросу.
"УЕФА и национальные ассоциации высказывают серьезные опасения насчет предполагаемых планов ФИФА.
Удивительно, что ФИФА, судя по всему, уже запускает PR-кампанию по продвижению этой идеи, хотя официально подобные предложения еще даже не были выдвинут", – написал Чеферин в письме, которое попало в распоряжение агентства Associated Press.
Напомним, что в мае стало известно, что ФИФА рассматривает возможность проведения Чемпионата Мира каждые два года. С подобным предложением выступила Федерация футбола Саудовской Аравии.
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