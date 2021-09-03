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Чеферин против проведения ЧМ каждые два года

Чемпионат мира FIFA
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Белый и пушистый

Чеферин против проведения ЧМ каждые два года

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин не поддерживает планы ФИФА по проведению Чемпионата Мира каждые два года, сообщает Associated Press. Об этом он написал в письме директору организации FSE ( Football Supporters Europe ), Ронану Эвейну.

Чеферина сильно волнует то, насколько неохотно глава ФИФА Джанни Инфантино и его организация идут на контакт по этому вопросу.

"УЕФА и национальные ассоциации высказывают серьезные опасения насчет предполагаемых планов ФИФА.

Удивительно, что ФИФА, судя по всему, уже запускает PR-кампанию по продвижению этой идеи, хотя официально подобные предложения еще даже не были выдвинут", – написал Чеферин в письме, которое попало в распоряжение агентства Associated Press.

Напомним, что в мае стало известно, что ФИФА рассматривает возможность проведения Чемпионата Мира каждые два года. С подобным предложением выступила Федерация футбола Саудовской Аравии.

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В статье: Джанни Инфантино УЕФА ФИФА Чемпионат Мира Александер Чеферин
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Источник:
apnews.com

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Комментарии (2)
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Wertu098 (бамбас )
03.09.2021 в 22:50
Хотят с ЧМ сделать какой-то колхозный кубок попа Америка! А что с ЧЕ делать? Нах этот ЧМ каждые 2 года,по каким то Катарам да Бразилиям кататься
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Ten0N (Leopolis)
03.09.2021 в 22:24
Конечно, пздц придет ЧЕ. И бабок наварить намного меньше можно будет. Такой же кондом как и павелка
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