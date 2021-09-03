Чеферин против проведения ЧМ каждые два года

Президент УЕФА Александер Чеферин не поддерживает планы ФИФА по проведению Чемпионата Мира каждые два года, сообщает Associated Press. Об этом он написал в письме директору организации FSE ( Football Supporters Europe ), Ронану Эвейну.

Чеферина сильно волнует то, насколько неохотно глава ФИФА Джанни Инфантино и его организация идут на контакт по этому вопросу.

"УЕФА и национальные ассоциации высказывают серьезные опасения насчет предполагаемых планов ФИФА.

Удивительно, что ФИФА, судя по всему, уже запускает PR-кампанию по продвижению этой идеи, хотя официально подобные предложения еще даже не были выдвинут", – написал Чеферин в письме, которое попало в распоряжение агентства Associated Press.

Напомним, что в мае стало известно, что ФИФА рассматривает возможность проведения Чемпионата Мира каждые два года. С подобным предложением выступила Федерация футбола Саудовской Аравии.