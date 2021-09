Андри Гудьонсен стал третьим подряд из династии Гудьонсенов футболистом сборной Исландии

Несмотря на домашнее поражение сборной Исландии в поединке квалификации на ЧМ-2022 от сборной Румынии 2 сентября (0:2) произошел исторический момент в истории "викингов".

На 79-й минуте встречи на поле появился 19-летний нападающий "Реал Кастилья" Андри Гудьонсен. Он стал третьим подряд в своей династии после отца и дедушки, кто вышел в футболке сборной Исландии. Интересно, что на данный момент ассистентом сборной работает отец Андри - легендарный нападающий "Барселоны" и "Челси" Эйдур Гудьонсен.

Отметим, что Эйдур в 1996-2016 гг. выступал в составе "викингов". Отметим, что он дебютировал в сборной, заменив своего отца Арнора Гудйонсена в товарищеском матче против Эстонии в возрасте 17 лет. То есть сыновья (и Андри, и Эйдур) дебютировали под наставничеством своих родителей. Интересно, что и в 1996-м году, и несколько дней назад старшие при дебюте младших целовали их в щеку.

In April 1996 Eidur Gudjohnsen replaced his dad Arnor to make his Iceland debut.



Last night Andri Gudjohnsen made his Iceland debut with his dad Eidur stood right behind him. ???? pic.twitter.com/sjw51p8XQU