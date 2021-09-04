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Андри Гудьонсен стал третьим подряд из династии Гудьонсенов футболистом сборной Исландии
Футбольная семья!
Фейсбук збірної Ісландії/Автор невідомий
Несмотря на домашнее поражение сборной Исландии в поединке квалификации на ЧМ-2022 от сборной Румынии 2 сентября (0:2) произошел исторический момент в истории "викингов".
На 79-й минуте встречи на поле появился 19-летний нападающий "Реал Кастилья" Андри Гудьонсен. Он стал третьим подряд в своей династии после отца и дедушки, кто вышел в футболке сборной Исландии. Интересно, что на данный момент ассистентом сборной работает отец Андри - легендарный нападающий "Барселоны" и "Челси" Эйдур Гудьонсен.
Отметим, что Эйдур в 1996-2016 гг. выступал в составе "викингов". Отметим, что он дебютировал в сборной, заменив своего отца Арнора Гудйонсена в товарищеском матче против Эстонии в возрасте 17 лет. То есть сыновья (и Андри, и Эйдур) дебютировали под наставничеством своих родителей. Интересно, что и в 1996-м году, и несколько дней назад старшие при дебюте младших целовали их в щеку.
In April 1996 Eidur Gudjohnsen replaced his dad Arnor to make his Iceland debut.— Amos Murphy (@AmosMurphy_) September 3, 2021
Last night Andri Gudjohnsen made his Iceland debut with his dad Eidur stood right behind him. ???? pic.twitter.com/sjw51p8XQU
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