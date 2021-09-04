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Сидорчук: Календарь тяжелый, но еще точка в отборе не стоит, это точно
Хавбек сборной высказался о ситуации в таблице отбора на ЧМ-2022
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук высказался насчет шансов украинцев на выход на ЧМ-2022.
"Если посмотреть по турнирной таблице, то еще вся борьба впереди. У нас еще 2 игры с Боснией – это достаточно крепкая команда, плюс финны на выезде. Календарь тяжелый, но еще точка не стоит, это точно", – рассказал хавбек.
После 4 туров сборная Украины имеет в своем активе 4 очка и занимает второе место в группе. Сегодня, 4-го сентября наша команда сыграет против Франции, начало встречи - 21:45.
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