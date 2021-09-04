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Сидорчук: Календарь тяжелый, но еще точка в отборе не стоит, это точно

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Хавбек сборной высказался о ситуации в таблице отбора на ЧМ-2022

Сидорчук: Календарь тяжелый, но еще точка в отборе не стоит, это точно

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук высказался насчет шансов украинцев на выход на ЧМ-2022.

"Если посмотреть по турнирной таблице, то еще вся борьба впереди. У нас еще 2 игры с Боснией – это достаточно крепкая команда, плюс финны на выезде. Календарь тяжелый, но еще точка не стоит, это точно", – рассказал хавбек.

После 4 туров сборная Украины имеет в своем активе 4 очка и занимает второе место в группе. Сегодня, 4-го сентября наша команда сыграет против Франции, начало встречи - 21:45.

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В статье: Украина Сергей Сидорчук
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (3)
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djeff2015 (Запорожье)
04.09.2021 в 18:53
матч с Францией он не считает. заранее зная про про...б с разгромом.
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0
-1
Соколов (Никополь)
04.09.2021 в 17:37
Она поставлена давно,....черти кривоногие
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0
-1
prostors (Вольногорск)
04.09.2021 в 17:27
Фины Казахстан дерут. А мы с Финами как?
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0
0


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