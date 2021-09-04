Отбор к ЧМ-2022. Украина опускается на третье место в группе D

Победа сборной Финляндии над Казахстаном позволила ей опередить Украину в турнирной таблице группы D в рамках отбора к ЧМ-2022. Команда Марку Канервы имеет в своем активе пять очков, тогда как у сине-желтых четыре набранных балла. К тому же Финляндия имеет на один сыгранный матч меньше, чем Украина.

Лидирует Франция, которая набрала восемь баллов. У Боснии и Герцеговины два очка, но у нее только три сыгранных матча.

Напомним, что Украина в субботу, 4 сентября сыграет свой пятый матч. Соперником команды Петракова будет сборная Франции.

Во вторник, 7 сентября Украина играть не будет, тогда как Финляндия встретится с Францией, а Босния и Герцеговина будет принимать Казахстан.

Отбор к ЧМ-2022. Турнирное положение в группе D