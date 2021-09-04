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Отбор к ЧМ-2022. Украина опускается на третье место в группе D
Пропускаем вперед Финляндию
фото - Олександр Приходько
Победа сборной Финляндии над Казахстаном позволила ей опередить Украину в турнирной таблице группы D в рамках отбора к ЧМ-2022. Команда Марку Канервы имеет в своем активе пять очков, тогда как у сине-желтых четыре набранных балла. К тому же Финляндия имеет на один сыгранный матч меньше, чем Украина.
Лидирует Франция, которая набрала восемь баллов. У Боснии и Герцеговины два очка, но у нее только три сыгранных матча.
Напомним, что Украина в субботу, 4 сентября сыграет свой пятый матч. Соперником команды Петракова будет сборная Франции.
Во вторник, 7 сентября Украина играть не будет, тогда как Финляндия встретится с Францией, а Босния и Герцеговина будет принимать Казахстан.
Отбор к ЧМ-2022. Турнирное положение в группе D
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Франция
|4
|2
|2
|0
|5-2
|+3
|8
|2
|Финляндия
|3
|1
|2
|0
|4-3
|+1
|5
|3
|Украина
|4
|0
|4
|0
|5-5
|0
|4
|4
|Босния и Герцеговина
|3
|0
|2
|1
|3-4
|-1
|2
|5
|Казахстан
|4
|0
|2
|2
|3-6
|-3
|2
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