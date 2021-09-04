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Отбор к ЧМ-2022. Украина опускается на третье место в группе D

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Пропускаем вперед Финляндию

Отбор к ЧМ-2022. Украина опускается на третье место в группе D

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Победа сборной Финляндии над Казахстаном позволила ей опередить Украину в турнирной таблице группы D в рамках отбора к ЧМ-2022. Команда Марку Канервы имеет в своем активе пять очков, тогда как у сине-желтых четыре набранных балла. К тому же Финляндия имеет на один сыгранный матч меньше, чем Украина.

Лидирует Франция, которая набрала восемь баллов. У Боснии и Герцеговины два очка, но у нее только три сыгранных матча.

Напомним, что Украина в субботу, 4 сентября сыграет свой пятый матч. Соперником команды Петракова будет сборная Франции.

Во вторник, 7 сентября Украина играть не будет, тогда как Финляндия встретится с Францией, а Босния и Герцеговина будет принимать Казахстан.

Отбор к ЧМ-2022. Турнирное положение в группе D

# Команда И В Н П М РМ О
1 Франция 4 2 2 0 5-2 +3 8
2 Финляндия 3 1 2 0 4-3 +1 5
3 Украина 4 0 4 0 5-5 0 4
4 Босния и Герцеговина 3 0 2 1 3-4 -1 2
5 Казахстан 4 0 2 2 3-6 -3 2
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В статье: Украина Франция Босния и Герцеговина Казахстан Финляндия отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (11)
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Американец 2000
04.09.2021 в 19:40
Казахи взяли и против финов выставили резервный состав ! )))))) Как специально ((((( Видно главной целью было Украину опустить ((((((((((((((((
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0
0
Термит (Киев)
04.09.2021 в 19:16
... плюс еще у финнов один матч в запасе!
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+2
0
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djeff2015 (Запорожье)
04.09.2021 в 18:50
казахи в прошлом матче показали своего соседа по турнирке. два дна.
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+2
0
Маска (Киев)
04.09.2021 в 18:38
7-мого будем на четвертом месте.
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+3
0
avatar
Американец 2000
04.09.2021 в 18:38
Петраков сказал - зачем нам ветераны - Марлосы , Степаненки , Пятовы , Мораесы - мы с молодёжью всех порвём (((((( Это он говорил перед игрой с казахами ((((((((Порвал ???? До сих пор штаны зашить не может от дырки (((((((((
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+1
0
Соколов (Никополь)
04.09.2021 в 18:50
Наверное то что штаны прикрывают
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+1
0
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Американец 2000
04.09.2021 в 18:37
Петраков сказал - зачем нам ветераны - Марлосы , Степаненки , Пятовы , Мораесы - мы с молодёжью всех порвём (((((( Это он говорил перед игрой с казахами ((((((((Порвал ???? До сих пор штаны зашить не может от дырки (((((((((
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+3
0
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Американец 2000
04.09.2021 в 18:34
Говорите попроще - Украина просто опускается (((((((((
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.09.2021 в 18:20
Походу, казахи только с Украиной и возьмут очки за весь отбор....
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+1
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Зритель (Харьков)
04.09.2021 в 18:30
Может быть - дома ещё одну ничью сделают - с Финляндией или Боснией. Это максимум.
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Американец 2000
04.09.2021 в 19:38
Ну это уже сверхзадача ((((((((((((((((
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