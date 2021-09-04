Отбор к ЧМ-2022. Украина снова играет вничью и делит второе место в группе D

Сборная Украины и свой пятый матч в отборе на Чемпионат мира в Катаре свела к ничьей. Команда Александра Петракова на НСК "Олимпийский" в Киеве разошлась миром с действующими чемпионами мира, Францией.

Также сегодня финны справились с Казахстаном. При этом, у Финляндии сразу на два сыгранных матчей меньше, чем у нас.

Лидирует Франция, которая набрала девять баллов. У Боснии и Герцеговины два балла, но у нее только три сыгранных матча.

Впереди до конца отбора у "жёлто-синих" три поединка: два с Боснией и Герцеговиной, а также одна встреча с Финляндией.

Отбор к ЧМ-2022. Турнирное положение в группе D