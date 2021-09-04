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Отбор к ЧМ-2022. Украина снова играет вничью и делит второе место в группе D

Чемпионат мира FIFA
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(6 голосов)

Французы пока всё ещё вне конкуренции

Отбор к ЧМ-2022. Украина снова играет вничью и делит второе место в группе D

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины и свой пятый матч в отборе на Чемпионат мира в Катаре свела к ничьей. Команда Александра Петракова на НСК "Олимпийский" в Киеве разошлась миром с действующими чемпионами мира, Францией.

Также сегодня финны справились с Казахстаном. При этом, у Финляндии сразу на два сыгранных матчей меньше, чем у нас.

Лидирует Франция, которая набрала девять баллов. У Боснии и Герцеговины два балла, но у нее только три сыгранных матча.

Впереди до конца отбора у "жёлто-синих" три поединка: два с Боснией и Герцеговиной, а также одна встреча с Финляндией.

Отбор к ЧМ-2022. Турнирное положение в группе D

# Команда И В Н П М РМ О
1 Франция 5 2 3 0 6-3 +3 9
2 Финляндия 3 1 2 0 4-3 +1 5
3 Украина 5 0 5 0 6-6 0 5
4 Босния и Герцеговина 3 0 2 1 3-4 -1 2
5 Казахстан 4 0 2 2 3-6 -3 2
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В статье: Украина Франция Босния и Герцеговина Казахстан Финляндия отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (31)
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Цап-царап (Харків)
05.09.2021 в 02:02
Мы на третьем месте, а не делим второе... Редакция, сколько команд из группы выходит в ЧМ по итогу?
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0
0
MU777777 (Дергачи)
05.09.2021 в 00:31
задрачиваете...у финов и боснии на две игры меньше...и казахи на коне..боты
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
05.09.2021 в 00:44
ну так пойди глянь календарь, а потом утопи свое горе в самогоне, чудик)
Ответить
0
0
prostors (Вольногорск)
05.09.2021 в 00:20
Да. Без Седан и Малины игра сборной улучшилась.
Ответить
+3
-1
Дон Купер (Хмельницький)
05.09.2021 в 00:18
Знаєте, буде діло. Петраков не дарма свій хліб їсть.
Ответить
+1
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
05.09.2021 в 00:16
Петраков сказал зачем нам Малины и Зины --есть игроки по лучше а этих 2 пижонов можно отправлять домой --Петраков за 5 дней сделал хорошую команду а Шева с итальянцами за 5 лет не смог -так кто настоящий тренер РОТАНЬ -ШЕВА или ПЕТРАКОВ
Ответить
+3
0
Болельщик39 (Харьков)
05.09.2021 в 00:06
Это что выходит, что по потерянным мы делим последнее место в группе с Казахстаном?
Ответить
+4
-2
prostors (Вольногорск)
05.09.2021 в 00:07
Это ты делишь.
Ответить
0
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
05.09.2021 в 00:05
если Петраков сможет выставить на оставшиеся 3 матча такую же мотивированную команду, то плейофф наш. а у финнов еще 2 матча с Францией
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+4
0
vlotko (Броди)
05.09.2021 в 00:02
Нашій команді краще виходять ігри з сильними топ-командами, а от проти автобусів першим номером у нас не виходить.
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+1
0
prostors (Вольногорск)
05.09.2021 в 00:02
За игру не стыдно. Правда во втором тайме отошли, хотели поймать Французов но не вышло. Вот что значит нет Седан и Малины. Пусть они сидят на лавке, у Седан хорошо получается языком, до самозабвения. Ярмола был лучший.
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+6
-1
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zloyded (Киев)
05.09.2021 в 00:08
Без Седана и Малины команда краще виглядала, а Маліна, коли вийшов на заміну, то і нічого не показав, окрім своєї "зірковості"
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+7
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
04.09.2021 в 20:47
Да ладно мы ещё не проигрывали. Мы можно сказать непобедимые.
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+5
-1
Mexxxxx (Просяная)
04.09.2021 в 20:10
Ничего-ничего, сегодня позиции вернем. Что там той Франции...
Ответить
+1
0
avatar
Американец 2000
04.09.2021 в 19:40
Казахи взяли и против финов выставили резервный состав ! )))))) Как специально ((((( Видно главной целью было Украину опустить ((((((((((((((((
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0
-2
MaximSK (Киев)
04.09.2021 в 20:01
Выпусти основной состав, они бы все равно проиграли, их класс ниже чем у финнов, в лучшем случае 0:0 сыграли бы. Думаю тренер делал ротацию, игроки устали. В Нурсултане у них больше шансов должно быть против финнов и боснийцев. Я уверен что они проиграют Боснии в гостях тоже.
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+1
0
vlotko (Броди)
04.09.2021 в 23:56
Всі пострадянські республіки грають проти нас так, як це останній матч у їх житті. Після цього вони будуть програвати всім підряд, так і вийшло.
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0
-1
Термит (Киев)
04.09.2021 в 19:16
... плюс еще у финнов один матч в запасе!
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+2
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
05.09.2021 в 00:46
Не один, а два! З Францією вони ще не грали.
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0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
04.09.2021 в 18:50
казахи в прошлом матче показали своего соседа по турнирке. два дна.
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+2
0
Маска (Киев)
04.09.2021 в 18:38
7-мого будем на четвертом месте.
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+3
-3
avatar
Американец 2000
04.09.2021 в 18:38
Петраков сказал - зачем нам ветераны - Марлосы , Степаненки , Пятовы , Мораесы - мы с молодёжью всех порвём (((((( Это он говорил перед игрой с казахами ((((((((Порвал ???? До сих пор штаны зашить не может от дырки (((((((((
Ответить
+2
-5
Соколов (Никополь)
04.09.2021 в 18:50
Наверное то что штаны прикрывают
Ответить
+1
-4
MaximSK (Киев)
04.09.2021 в 19:56
Будь Марлос в составе против Казахстана, не помогло бы это все равно, он сейчас очень слаб. Мораес мог бы помочь, но он травмирован и ему будет 35 лет. Надо искать замену не только им, но и Ярмоленко, Коноплянке и Степаненко, они уже возрастные игроки, пока не вижу кто их может достойно заменить
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0
-1
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Американец 2000
04.09.2021 в 20:12
Ну понятное дело ! Марлос с Монако оживил игру , и можно сказать перевернул всё в лучшую сторону , и вытянул команду , а против казахов он конечно слабоват ((((((( Вы хоть думайте ЧТО вы пишите ((((((((((((((((((((Вот с Францией он ох как нужен будет ((((((
+2
-3
MaximSK (Киев)
04.09.2021 в 20:24
Ты переоцениваешь Марлоса, он сейчас очень слаб, максимум может 15-20 минут активно сыграть.Он играл в первой игре против Казахстана, ничем себя не проявил и с Голландией, он был никаким.
+2
0
avatar
Американец 2000
04.09.2021 в 18:37
Петраков сказал - зачем нам ветераны - Марлосы , Степаненки , Пятовы , Мораесы - мы с молодёжью всех порвём (((((( Это он говорил перед игрой с казахами ((((((((Порвал ???? До сих пор штаны зашить не может от дырки (((((((((
Ответить
+4
-5
avatar
Американец 2000
04.09.2021 в 18:34
Говорите попроще - Украина просто опускается (((((((((
Ответить
+1
-6
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.09.2021 в 18:20
Походу, казахи только с Украиной и возьмут очки за весь отбор....
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+4
-1
Зритель (Харьков)
04.09.2021 в 18:30
Может быть - дома ещё одну ничью сделают - с Финляндией или Боснией. Это максимум.
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+3
0
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Американец 2000
04.09.2021 в 19:38
Ну это уже сверхзадача ((((((((((((((((
+2
0


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