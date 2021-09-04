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Отбор к ЧМ-2022. Украина снова играет вничью и делит второе место в группе D
Французы пока всё ещё вне конкуренции
фото - Олександр Приходько
Сборная Украины и свой пятый матч в отборе на Чемпионат мира в Катаре свела к ничьей. Команда Александра Петракова на НСК "Олимпийский" в Киеве разошлась миром с действующими чемпионами мира, Францией.
Также сегодня финны справились с Казахстаном. При этом, у Финляндии сразу на два сыгранных матчей меньше, чем у нас.
Лидирует Франция, которая набрала девять баллов. У Боснии и Герцеговины два балла, но у нее только три сыгранных матча.
Впереди до конца отбора у "жёлто-синих" три поединка: два с Боснией и Герцеговиной, а также одна встреча с Финляндией.
Отбор к ЧМ-2022. Турнирное положение в группе D
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Франция
|5
|2
|3
|0
|6-3
|+3
|9
|2
|Финляндия
|3
|1
|2
|0
|4-3
|+1
|5
|3
|Украина
|5
|0
|5
|0
|6-6
|0
|5
|4
|Босния и Герцеговина
|3
|0
|2
|1
|3-4
|-1
|2
|5
|Казахстан
|4
|0
|2
|2
|3-6
|-3
|2
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