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Бригада Монзуль рассудит матч квалификации ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Между Румынией и Лихтенштейном

Бригада Монзуль рассудит матч квалификации ЧМ-2022

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

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Официальный сайт УАФ сообщил, что бригада Екатерины Монзуль будет работать на матче отбора к ЧМ-2022 в Катаре.

Монзуль в качестве главного арбитра рассудит поединок между сборными Румынии и Лихтенштейна. Ассистентами Екатерины будут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Роль 4-го судьи исполнит Людмила Тельбух. На системе ВАР будут работать Евгений Арановский и Виктор Матяш.

Матч квалификации ЧМ-2022 между Румынией и Лихтенштейном пройдет 5-го сентября, начало - 21:45.

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В статье: Екатерина Монзуль
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Источник:
УАФ

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