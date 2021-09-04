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Бригада Монзуль рассудит матч квалификации ЧМ-2022
Между Румынией и Лихтенштейном
Фото: Getty Images / Автор - неизвестен
Официальный сайт УАФ сообщил, что бригада Екатерины Монзуль будет работать на матче отбора к ЧМ-2022 в Катаре.
Монзуль в качестве главного арбитра рассудит поединок между сборными Румынии и Лихтенштейна. Ассистентами Екатерины будут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Роль 4-го судьи исполнит Людмила Тельбух. На системе ВАР будут работать Евгений Арановский и Виктор Матяш.
Матч квалификации ЧМ-2022 между Румынией и Лихтенштейном пройдет 5-го сентября, начало - 21:45.
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