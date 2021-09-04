Отбор на ЧМ. Гуманитарная помощь России, "украинцы" из Люксембурга разгромлены Сербией

Группа A

Ирландия избежала нового позора, уйдя на последних секундах от поражения в домашнем матче с Азербайджаном. На данный момент, это две худших команды своего секстета. Ахмедзаде из "Миная" вышел на последние 20 минут, а Нуриев из ковалёвского "Колоса" - на последние десять.

В другой игре этой группы сербы без проблем справились с Люксембургом. В составе проигравших единственный гол забил хавбек "Ворсклы" Оливье Тилль: он вышел на поле со скамейки запасных, заменив "львовянина" Энеса Махмутовича. Экс-вингер "Динамо" Жерсон Родригеш провёл на поле 90+4 минуты и получил красную.

Ирландия - Азербайджан 1:1

Голы: Даффи 87 - Махмудов 45+1

Сербия - Люксембург 4:1

Голы: Митрович 22, Митрович 35, Шано 82 (авт.), Миленкович 90+6 - О.Тилль 77

Группа G

Норвежцы вышли на ситуативное первое место в своей группы. Команда Эрлинна Холанна без проблем одолела латышей. 29%:71% - это статистика владения мячом в матче. 3:21 - а это уже статистика ударов. Думается, из этих цифр всё ясно.

Латвия - Норвегия 0:2

Голы: Холанн 20, Эльюнусси 66

Группа H

Киприоты отправили в Россию гуманитарную помощь, подарив сопернику победу. Россияне, кстати, в очень хмурой группе сейчас лидируют. Хотя хорваты сегодня могут сравняться с ними по очкам. Здесь же словенцы скромно разобрались с островитянами из юга Европы.

Кипр - Россия 0:2

Голы: Ерохин 6, Жемалетдинов 55

Словения - Мальта 1:0

Гол: Ловрич 45 (пен.)