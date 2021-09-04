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Отбор на ЧМ. Гуманитарная помощь России, "украинцы" из Люксембурга разгромлены Сербией
В субботнем слоте 19:00 в европейской квалификации ЧМ состоялись пять игр
Фото: twitter.com/FAIreland / Автор неизвестен
Группа A
Ирландия избежала нового позора, уйдя на последних секундах от поражения в домашнем матче с Азербайджаном. На данный момент, это две худших команды своего секстета. Ахмедзаде из "Миная" вышел на последние 20 минут, а Нуриев из ковалёвского "Колоса" - на последние десять.
В другой игре этой группы сербы без проблем справились с Люксембургом. В составе проигравших единственный гол забил хавбек "Ворсклы" Оливье Тилль: он вышел на поле со скамейки запасных, заменив "львовянина" Энеса Махмутовича. Экс-вингер "Динамо" Жерсон Родригеш провёл на поле 90+4 минуты и получил красную.
Ирландия - Азербайджан 1:1
Голы: Даффи 87 - Махмудов 45+1
Сербия - Люксембург 4:1
Голы: Митрович 22, Митрович 35, Шано 82 (авт.), Миленкович 90+6 - О.Тилль 77
Группа G
Норвежцы вышли на ситуативное первое место в своей группы. Команда Эрлинна Холанна без проблем одолела латышей. 29%:71% - это статистика владения мячом в матче. 3:21 - а это уже статистика ударов. Думается, из этих цифр всё ясно.
Латвия - Норвегия 0:2
Голы: Холанн 20, Эльюнусси 66
Группа H
Киприоты отправили в Россию гуманитарную помощь, подарив сопернику победу. Россияне, кстати, в очень хмурой группе сейчас лидируют. Хотя хорваты сегодня могут сравняться с ними по очкам. Здесь же словенцы скромно разобрались с островитянами из юга Европы.
Кипр - Россия 0:2
Голы: Ерохин 6, Жемалетдинов 55
Словения - Мальта 1:0
Гол: Ловрич 45 (пен.)
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