Словакия - Хорватия 0:1. Важность стандартов

Тренерское чутье не подвело Златко Далича. К 63-й минуте главный тренер сборной Хорватии провел четыре замены. Он был явно недоволен игрой своей команды. Гости лучше провели стартовый отрезок, и Оршич на 12-й минуте ударил в штангу. Но затем Словакия взяла игру под контроль. Точнее сказать, Хорватия резко уменьшила темп игры, позволив Словакии без проблем сдерживать гостей, и проводить резкие контратаки.

Итак, Далич провел четыре замены, но оставил на поле Брозовича, проводившего не лучший матч. Хавбек “Интера” часто брал игру на себя, и терял мяч, но оставался на поле до последнего.

И именно Брозович забил единственный гол в матче. На 86-й минуте Ловро Майер выполнил навес в штрафную со стандарта, Шкриньяр выиграл борьбу в воздухе у Виды, но на отскоке был Брозович. Сильный удар с лета – 1:0.

Словакия в конце игры навалилась на ворота Хорватии, но 26-летний дебютант Ивица Ивушич, заменивший травмированного в день игры основного кипера Ливаковича, ошибок не допускал. Хорватия отбилась, добыла свою третью победу в группе, и поднялась на второе место. Для Словакии это было первое поражение и откат на четвертую позицию.

Отбор к ЧМ-2022, группа H, пятый тур. Братислава, “Национальный футбольный стадион”

Словакия – Хорватия 0:1

Гол: Брозович 86

Словакия: Родак – Пекарик (Стрелец 89), Шатка, Шкриньяр, Ганцко – Хамшик (Дуда 62), Лоботка, Куцка – Вайсс (Косцелник 80), Шранц (Боженик 62), Мак (Йирка 79)

Хорватия: Ивушич – Соса, Вида, Ловрен, Юранович – Брозович, Ковачич (Майер 84) – Оршич (Крамарич 63), Влашич (Пашалич 55), Иванушец (Перишич 55) – Чолак (Ливая 55)

Предупреждение: Пекарик 38, Боженик 90+3 – Ивушич 90+3