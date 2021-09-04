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Тилль забивает, Жерсон удаляется. Сербия - Люксембург 4:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Сербия - Люксембург, отбор к ЧМ-2022, 4 сентября 2021
Вашему вниманию видео обзор матча отбора к ЧМ-2022 между сборными Сербии и Люксембурга. В первом тайме дублем выстрелил Митрович. После перерыва хавбек «Ворсклы» Оливье Тилль с паса Жерсона Родригеса сократил отставание, однако автогол Шано перечеркнул все надежды. В компенсированное арбитром время вингер сборной Люксембурга, контракт которого принадлежит «Динамо», еще и умудрился заработать красную карточку, после чего Сербия оформила разгром. Сербия вышла на первое место в группе А, опередив Португалию по дополнительным показателям, Люксембург после четырех сыгранных матчей третий.
Отбор к ЧМ-2022. Группа А. Пятый тур
Сербия - Люксембург 4:1
Голы: Митрович 22, Митрович 35, Шано 82 (авт.), Миленкович 90+6 - О.Тилль 77
Удаление: Жерсон Родригес 90+5
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