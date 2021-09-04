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Чуть не порвал сетку. Шапаренко идеальным ударом открывает счёт в матче с Францией

Чемпионат мира FIFA
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(2 голосов)

Дебютный гол Николая за сборную!

Чуть не порвал сетку. Шапаренко идеальным ударом открывает счёт в матче с Францией

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко открыл счёт в матче против Франции в отборе на ЧМ-2022.

Наш хавбек отличился на последней минуте основного времени первого тайма идеальным ударом с полукруга штрафной прямо в правую "девятку". Заметим, что это дебютный гол Шапаренко в футболке национальной сборной.

После первого тайма счёт в матче Украина - Франция 1:0. Следить за игрой вы можете в текстовой и аудио трансляции на UA-Футбол.

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В статье: Украина Франция Николай Шапаренко
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Комментарии (79)
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Ардалион (Курбевуа)
04.09.2021 в 23:02
Ничья тоже хорошо.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
04.09.2021 в 23:01
а французы случайно не с нарушением забили гол?
Ответить
0
0
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Ардалион (Курбевуа)
04.09.2021 в 23:00
Нельзя садиться, а то Ж0ПА.
Ответить
0
0
Не дармоед (Запорожье)
04.09.2021 в 23:00
Не долго музыка играла(
Ответить
0
0
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Просто Квашин (Харьков)
04.09.2021 в 23:01
Бог частичку "не" не воспринимает...
Ответить
0
0
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Днепр1- (Днепр)
04.09.2021 в 22:58
Только Днепр,и только победа!!!!!!!!!
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
04.09.2021 в 22:58
Фак, фак, фак…уже 1-1 :(
Ответить
0
0
Spivak63
04.09.2021 в 22:57
Ничья это будет как победа!!!
Ответить
0
0
avatar
Ардалион (Курбевуа)
04.09.2021 в 22:56
Пи@арасы вперёд!
Ответить
+1
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
04.09.2021 в 22:59
О француз ! Хотя....если разобраться.... сосущая мокша....
Ответить
0
0
avatar
Ардалион (Курбевуа)
04.09.2021 в 23:05
А ты оказывается обрезанный?
0
0
kalan-86 (Анкара)
04.09.2021 в 22:56
Ребята, пожалуйста, дорогие, держитесь!!!! Боже дай сил дожить до конца этого матча! Let’s go Ukraine!!!
Ответить
0
0
Spivak63
04.09.2021 в 22:56
Я же написал пару минут назад))) Наши первые забивают , а потом проигрывают или играют в ничью)))! Я говорил и говорю это не сборная это инвалиды!!!!!
Ответить
0
-1
Ariakiev01 (Київ)
04.09.2021 в 22:55
мда... Вот и понеслась...
Ответить
0
0
avatar
Днепр1- (Днепр)
04.09.2021 в 22:55
Ответить
0
0
avatar
Днепр1- (Днепр)
04.09.2021 в 22:54
Ответить
0
0
avatar
Днепр1- (Днепр)
04.09.2021 в 22:53
Ответить
0
0
avatar
Днепр1- (Днепр)
04.09.2021 в 22:52
Не спешите друзья.Еще 2 тайм.Победа нужна! Только Днепр,и только победа!
Ответить
0
-1
avatar
Stuntriding (Киев)
04.09.2021 в 22:54
Бери свой недоделанный Днепр и иди дурочка, просто иди......
Ответить
0
0
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Просто Квашин (Харьков)
04.09.2021 в 22:51
ВНИМАНИЕЕ !!! На сайте гадит ...олексин... человек с гомосексуальными наклонностями, колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано..... Целыми днями изголяется и унижает украинцев и изголяется над украинским языком, используя несколько десятков ников ( Родитель трамвая, Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, Соколов (Никополь), Счетчик Шманцев) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наш народ и наша страна...
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+1
-2
UPG-300 (Днепр)
04.09.2021 в 22:50
Причем тут донецкие или динамовские ,тот же Зинченко принес бы больше пользы вместо перепуганого Миколенко ,а так пока молодцы.Болеем за Украину а не за принадлежность клубу
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+1
-2
avatar
Stuntriding (Киев)
04.09.2021 в 22:53
Твой седан только по пасам назад может быть первым, ну и как тормозить атаки он спец.Ах да, ещё и важность создавать на поле.Такой себе мальчик колокольчик.
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0
0
Spivak63
04.09.2021 в 22:50
Наши первые забивают и потом проигрывают или играют в ничью , повода радоваться НЕТ!
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0
-2
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
04.09.2021 в 22:48
А Циганков п'яткою віддав чи то француз на Шапаренка вибив?
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0
0
avatar
Stuntriding (Киев)
04.09.2021 в 22:51
Вроде пяткой отдал.Нужно смотреть повторы.Похоже что Цыганков отдавал.
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0
0
Wertu098 (бамбас )
04.09.2021 в 22:48
Ярмола просто тащит сборную.ЛИДЕР,а кому не нравиться ,можете повесится ,чмошники даунецкие
Ответить
+2
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
04.09.2021 в 22:45
Главное нет ни одного пе де раста ! Ждут наверное неудачу... куй им в жо пу !!!
Ответить
+1
-3
Governor-General (Odessa)
04.09.2021 в 22:48
Как это нет ни одного? Ты же есть!
Ответить
0
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
04.09.2021 в 22:54
С тебя жидя ра генерал, как с твоей тети Сары -- министр конной авиации...
0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
04.09.2021 в 22:50
Якщо наші пропустять - повилазять)
Ответить
0
-1
Wertu098 (бамбас )
04.09.2021 в 22:43
Зина тормоз Гвардиоловский,пускай идёт рожать лучше
Ответить
+2
-1
avatar
Ардалион (Курбевуа)
04.09.2021 в 22:48
Ответить
0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
04.09.2021 в 22:41
І немає Зіни, Маліни і норм грають без них.
Ответить
+6
-2
avatar
IvaneZZZ (Київ)
04.09.2021 в 22:41
Естественно динамовец забил, кто ж еще.
Ответить
+3
-1
ZSTV1223 (Черкаси)
04.09.2021 в 22:43
Бенфиковец
Ответить
0
0
avatar
IvaneZZZ (Київ)
04.09.2021 в 22:47
это в прошлом матче
+1
0
fanat_football (Херсон)
04.09.2021 в 22:41
Мальчик вырос в мужчину. Молодец!
Ответить
+5
0
avatar
Ардалион (Курбевуа)
04.09.2021 в 22:43
Пока ещё не вырос. Мужчины не плачут после забитых голов ещё в первом тайме.
Ответить
0
-3
avatar
Просто Квашин (Харьков)
04.09.2021 в 22:47
И нижнюю губу подшить нужно...
+2
-2
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
04.09.2021 в 22:50
За ним майбутнє збірної.
0
0
Ser tabu (Львів)
04.09.2021 в 22:41
Шапар - гарно вклався, Яремчук - гарно підпрацював.Пятову - ріспєкт, на досвіді зіграв проти Мартьяля.Ярмола, Микола - забули, що мільйонери.Забарний - мало досвіду.
Ответить
+6
0
avatar
IvaneZZZ (Київ)
04.09.2021 в 22:42
Ярмола что в прошлом матче, что в этом один из лучших
Ответить
+4
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.09.2021 в 22:41
И Пятов - красавчик , 1 на 1 вытащил перед этим !
Ответить
+5
-1
avatar
Stuntriding (Киев)
04.09.2021 в 22:41
Гол красавец! Шапа красава.По игре тянут лягушатников нормально.Ярмола зверь, успевает везде!И да, седана нет и порядок и без тормозов.
Ответить
+5
0
Wertu098 (бамбас )
04.09.2021 в 22:40
Сколько комбинаций уже хороших разыграли,ярмола,Цыганков ,мыколенко,шапаренко ,яремчук
Ответить
+4
0
Рівнянин (Рівне)
04.09.2021 в 22:40
Молодці! А зараз треба ставить автобус і контра! Боявся за Тимчика,але ніби нічого,вписався в гру.Стапаненко в опорній ефективніший за Сидора. Ну і Пятов поки-що приємно дивує.
Ответить
0
0
avatar
Ардалион (Курбевуа)
04.09.2021 в 22:41
Не, с автобусом нам тапки. Надо продолжать в том же духе.
Ответить
+1
0
Ser tabu (Львів)
04.09.2021 в 22:43
Автобус ? Ти, проти лягух хоч ешелон , хоч нафтотанкери постав - все одно пройоб.Своя гра !!!!
Ответить
0
0
avatar
Ардалион (Курбевуа)
04.09.2021 в 22:44
Оце вірно!
+1
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
04.09.2021 в 22:39
Шапаренко молодець! Він і в першому матчі з французами був найкращим та й з іспанцями дома теж відмінно грав. Дальні удари в нього гарно виходять. Це наш - Бекхем.
Ответить
+6
0
avatar
Ардалион (Курбевуа)
04.09.2021 в 22:39
Красивая комбинашка однако! У меня аж глаза выкатились, а на них слёзы выступили.
Ответить
+5
0
Wertu098 (бамбас )
04.09.2021 в 22:39
Шапа конечно дал))))) да плять
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
04.09.2021 в 22:38
Как хорошо что нет Зинченка. иначе тормоз был бы в центре поля
Ответить
+4
0
avatar
IvaneZZZ (Київ)
04.09.2021 в 22:40
И МАлиновского
Ответить
+1
0
Wertu098 (бамбас )
04.09.2021 в 22:37
Ну что свиньи даунецкие,сглотнули??? Шапа лучший,ярмола,Цыганков,забарный,тымчик
Ответить
+5
-7
vany1974 (заря)
04.09.2021 в 22:44
Дебил конченый где видишь чтоб здесь играло Динамо или Шахтер . Как вы уже заибали болейте за сборную УКРАИНУ.
Ответить
+3
0
avatar
Ардалион (Курбевуа)
04.09.2021 в 22:45
Он не местный..
0
0
Wertu098 (бамбас )
04.09.2021 в 22:45
Кончита Луганская,зайди почитай после матча с казахами,сколько овна вылили на динамовцев…чепушило недоношенное
+1
-1
timofey (донецк/украина)
04.09.2021 в 22:45
ты всю жизнь глотаешь и что?пополощи свой вонючий рот ДЕБИЛ
Ответить
+1
0
Wertu098 (бамбас )
04.09.2021 в 22:46
Я ипал твой рот,и все твою родня,конч бамбаский
+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
04.09.2021 в 22:36
Шапка молодець!
Ответить
+7
0
avatar
СТОП крот (Киев)
04.09.2021 в 22:34
Ну что, вонючие кроты, кто делает результат? Ваши даунбасята или Динамовцы? Смоктать, су*ки
Ответить
+6
-7
Лекарь (село Дарница)
04.09.2021 в 22:35
Ну, Пятов выручил при выходе один на один. Тоже дал результат. К чему срач?
Ответить
+12
-2
Governor-General (Odessa)
04.09.2021 в 22:40
Зачем оправдываться? "Пятов выручил", кто-то забил... Эти ублюдки и есть сепары №1. Нахер в АТО и в деревянные плащи падл.
0
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
04.09.2021 в 22:36
Вітаю з тим, що ми повели в рахунку, але не треба зараз срач розводити, всі і так знають що динамівців користі там найбільше особливо без каравая.
Ответить
+6
0
xapyga (Запорожье)
04.09.2021 в 22:36
Сборная это вся страна
Ответить
+6
-1
Wertu098 (бамбас )
04.09.2021 в 22:38
Ага,Когда проигрывают,то сразу все динамовцы виноваты!!!
+2
-1
xapyga (Запорожье)
04.09.2021 в 22:41
Я никогда не разделял, хоть и донецкие традиции мне чужды, причем с 90 годов
0
0
Кротяче лайно (Мать городов русских)
04.09.2021 в 22:43
Зайди и почитай как после Казахстана кроты гнобили динамовцев
0
-1
Governor-General (Odessa)
04.09.2021 в 22:37
Йедына крахина, поцмло? Ты можешь порадоваться за страну или твоё oчкo рвтся от сепаратизма, твapь?
Ответить
+2
-2
fanat_football (Херсон)
04.09.2021 в 22:42
Девочки, не ссорьтесь!
Ответить
0
0
ZNAK_VOPROSA
04.09.2021 в 22:44
Смокчи су*ка чупа чупс
Ответить
0
-1
Wertu098 (бамбас )
04.09.2021 в 22:46
Привет отсос
0
-1
Кротяче лайно (Мать городов русских)
04.09.2021 в 22:47
Смоктать - это ваше даунбасское дело
0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
04.09.2021 в 22:51
Не создавай олексин себе конкурентов... Если все выйдут к тебе на Окружную смоктать....???
0
-1
vany1974 (заря)
04.09.2021 в 22:44
Дебил конченый где видишь чтоб здесь играло Динамо или Шахтер . Как вы уже заибали болейте за сборную УКРАИНУ.
Ответить
+2
-1
timofey (донецк/украина)
04.09.2021 в 22:46
пойди подмойся
Ответить
+1
0
Кротяче лайно (Мать городов русских)
04.09.2021 в 22:48
Так ты своей мамаше говоришь когда подванивает?
0
-1
Ser tabu (Львів)
04.09.2021 в 22:49
Братан, зараз збірна. Це не клуби. Петраков ще надто сирий до них, але подивимось.Не буду говорити за представників донецького регіону . Бо нема сліа.
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0
0


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