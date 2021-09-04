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Чуть не порвал сетку. Шапаренко идеальным ударом открывает счёт в матче с Францией
Дебютный гол Николая за сборную!
Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко открыл счёт в матче против Франции в отборе на ЧМ-2022.
Наш хавбек отличился на последней минуте основного времени первого тайма идеальным ударом с полукруга штрафной прямо в правую "девятку". Заметим, что это дебютный гол Шапаренко в футболке национальной сборной.
После первого тайма счёт в матче Украина - Франция 1:0. Следить за игрой вы можете в
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