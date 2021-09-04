  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Украина - Франция 1:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина - Франция 1:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Играем в отборе на ЧМ против действующих чемпионов

Украина - Франция 1:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Фото: Icon Sport / Автор неизвестен

Новина українською

Сборная Украины во втором матче под руководством Александра Петракова на НСК "Олимпийский" принимает Францию. После первого тайма счёт во встрече 1:0. Счёт открыл Николай Шапаренко, забив идеальным ударом из полукруга штрафной в правую "девятку". Однако в дебюте второй половины Антони Марсьяль с нескольких метров расстрелял Пятова и восстановил паритет.

Напомним, что четыре предыдущих игры в отборе на ЧМ украинская сборная завершила вничью. Первого сентября "жёлто-синие" поделили очки с Казахстаном на выезде 2:2.

Следить за игрой Франция - Украина вы можете в текстовой и аудио трансляциях на UA-Футбол.

Украина - Франция 1:1
Гол: Шапаренко 44 - Марсьяль 50

Видео гола Шапаренко

Видео гола Марсьяля

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Франция
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Термит (Киев)
04.09.2021 в 22:59
Одна и та же болезнь - забили гол, расслабили булки. Что с Казахстаном, что с Францией...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...