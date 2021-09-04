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Украина - Франция 1:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Играем в отборе на ЧМ против действующих чемпионов
Фото: Icon Sport / Автор неизвестен
Сборная Украины во втором матче под руководством Александра Петракова на НСК "Олимпийский" принимает Францию. После первого тайма счёт во встрече 1:0. Счёт открыл Николай Шапаренко, забив идеальным ударом из полукруга штрафной в правую "девятку". Однако в дебюте второй половины Антони Марсьяль с нескольких метров расстрелял Пятова и восстановил паритет.
Напомним, что четыре предыдущих игры в отборе на ЧМ украинская сборная завершила вничью. Первого сентября "жёлто-синие" поделили очки с Казахстаном на выезде 2:2.
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Украина - Франция 1:1
Гол: Шапаренко 44 - Марсьяль 50
Видео гола Шапаренко
Видео гола Марсьяля
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