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Марсьяль сравнивает счёт в матче с Украиной

Чемпионат мира FIFA
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Французы очень быстро отыгрались

Марсьяль сравнивает счёт в матче с Украиной

GettyImages

Новина українською

Форвард сборной Франции Антони Марсьяль в начале второго тайма сравнял счёт в матче против Украины.

Французы завершили голом подачу с правого фланга на линию вратарской и скидку на Марсьяля, который с нескольких метров расстрелял Пятова. Наш голкипер попытался парировать выстрел, но мяч всё же закатился за линию ворот.

Заметим, что защитник Александр Тымчик во время результативной атаки соперника получил травму головы, но, перебинтованный, продолжает участие в поединке.

На 55 минуту счёт в матче Украина - Франция 1:1. Следить за игрой вы можете в текстовой и аудио трансляциях от UA-Футбол.

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В статье: Украина Франция Антони Марсьяль
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