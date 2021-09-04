Марсьяль сравнивает счёт в матче с Украиной

Форвард сборной Франции Антони Марсьяль в начале второго тайма сравнял счёт в матче против Украины.

Французы завершили голом подачу с правого фланга на линию вратарской и скидку на Марсьяля, который с нескольких метров расстрелял Пятова. Наш голкипер попытался парировать выстрел, но мяч всё же закатился за линию ворот.

Заметим, что защитник Александр Тымчик во время результативной атаки соперника получил травму головы, но, перебинтованный, продолжает участие в поединке.