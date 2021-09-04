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Манор Соломон идеально закрутил мяч в дальний угол в матче Израиль - Австрия

Чемпионат мира FIFA
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"Из точки в точку"

Манор Соломон идеально закрутил мяч в дальний угол в матче Израиль - Австрия

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер донецкого "Шахтер" Манор Соломон вышел в основе сборной Израиля на поединок отбора к ЧМ-2022 против Австрии и уже на 5-й минуте открыл счет. Соломон забил в своем фирменном стиле - начал движение с правого фланга и с угла штрафной закрутил под дальнюю штангу.

Добавим, что для Манора это 21-й матч за национальную сборную и, соответственно, четвертый гол. В отборе к ЧМ Соломон также отличился в поединке с Молдовой.

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В статье: Австрия Израиль Манор Соломон отбор к ЧМ-2022
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