Манор Соломон идеально закрутил мяч в дальний угол в матче Израиль - Австрия

Вингер донецкого "Шахтер" Манор Соломон вышел в основе сборной Израиля на поединок отбора к ЧМ-2022 против Австрии и уже на 5-й минуте открыл счет. Соломон забил в своем фирменном стиле - начал движение с правого фланга и с угла штрафной закрутил под дальнюю штангу.

Добавим, что для Манора это 21-й матч за национальную сборную и, соответственно, четвертый гол. В отборе к ЧМ Соломон также отличился в поединке с Молдовой.