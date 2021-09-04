Нидерланды - Черногория 4:0. Тотальное преимущество

Отбор на Чемпионат Мира-2022

Группа G, пятый тур

"Филипс" (Эйндховен)

Главный арбитр: Хосе Хиль Мансано (Испания)

Впервые за 10 лет сборная Нидерландов выиграла шесть матчей подряд дома. "Оранье" меняет курс на более молодых исполнителей, однако своя крепость не теряет прочность. Также интересно то, что сегодня дебютировало еще два игрока "Фейенорда". У ван Гала какая-то особая любовь к этому клубу (он там никогда не играл и не тренировал, а вообще он является воспитанником заклятого соперника роттердамцев "Аякса"), ведь уже 11 футболистов "Фейенорда" дебютировали под его руководством. Это наибольшее количество среди всех клубов.

Преимущество Нидерландов было колоссальным. Еще в первом тайме подопечные ван Гала нанесли 14 ударов по воротам соперника. Первые опасные моменты создали Депай и Классен. Удар первого кончиками пальцев вытащил вратарь, а второй попал в перекладину. Правда, Мемфис все-таки сумел отличиться еще до перерыва. Технические действия нападающего заставили сфолить в своей штрафной площадке Лагатора, после чего арбитр указал на точку. Депай пробил в противоход вратарю - 1:0.

После перерыва игрок "Барселоны" не остановился. Мемфис оформил дубль после прострела от молодого Гакпо. Для 27-летнего нападающего этот гол стал 30-м в футболке "оранье". Сейчас он расположился на 11 месте в рейтинге лучших бомбардиров сборной Нидерландов. Впереди Уэсли Снайдер с 31-м мячом.

Хозяева и не собирались сбавлять обороты. Подопечные ван Гала забила еще два похожих гола со вторым Депая. Оборона Черногории уже ощутимо проваливалась и оставляла очень много свободных зон даже в своей штрафной площадке. По мячу на свой счет записали Вейналдум и Гакпо. К слову, для последнего он стал дебютным в составе Национальной команды.

Тотальная доминация на поле. На 28 ударов хозяев гости ответили всего тремя выстрелами. Нидерланды набирают ожидаемые три очка, собственно, как и другие два претендента на первые два места в группе G: Турция и Норвегия. Пока подопечные ван Гала другие. А Черногория удаляется от возможности впервые попасть на Мундиаль.

Нидерланды - Черногория 4:0 (1:0)

Голы: Депай 38 (пен.), 62, Вейналдум 70, Гакпо 76

Нидерланды: Бейлов - Думфрис, де Врей, де Лигт, Маласия - Вейналдум (де Рон 73), де Йонг (Тел 83), Классен - Бергхюйс, Депай, Гакпо (Бергвейн 77)

Черногория: Саркич - Вешович (Вукчевич 51), Савич (Шимич 46), Томашевич, Радунович - Марушич (Хакшабанович 63), Щенич (Вуйнович 77), Лагатор, Осмаич - Божович (Раичкович 63), Мугоша

Предупреждения: Бергвейн 84 - Савич 20 Лагатор 37, Осмаич 67, Вукчевич 78