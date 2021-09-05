Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отбор к ЧМ-2022. Дания дожала Фареры, Соломон начал разгром Австрии
А Турция осталась лидером
фото - football.org.il/
Вашему вниманию результаты матчей европейского отбора к ЧМ-2022 в группах F и G.
Группа F
В этой группе в предыдущих четырех турах выделился явный фаворит - яркая сборная Дании, которая на Евро дошла до полуфинала. Впрочем, на этот раз команда Каспера Хюмланда едва не сконфузилась - Фарерские острова, которые до сих пор являются зависимыми от Датского королевства, держали счет 0:0 до 85-й минуты. Но после удаления Йенсена датчане таки пробили голкипера - отличился Винд, который, таким образом, принес своей команде пятую подряд победу в отборе.
Между тем Израиль демонстрирует амбиции занять в итоге второе место. Эту сборную возглавляет австрийский специалист Вилли Руттенштайнер, который нашел как обезвредить сборную своих земляков. Решающим стал ураганный дебют от израильтян - уже на пятой минуте Манор Соломон отличным ударом с угла штрафной закрутил под дальнюю штангу. Даббур через 15 минут удвоил преимущество, а Захави сделал счет 3: 0 на 33-й. Перед перерывом австрийцы проснулись и один гол отыгрались, а в начале второго тайма Арнаутович сократил отставание до минимума.
Впрочем, Израиль не позволил осуществить камбэк и быстро погасил настроение соперника голом Вайсманна, который воспользовался ошибкой австрийской обороны. А напоследок еще и Захави восстановил преимущество в три мяча. Победа позволила Израилю удержаться на втором месте, ведь Шотландия тоже выиграла. Правда, не так убедительно - только 1:0 в поединке с Молдовой.
Израиль - Австрия 5:2
Голы: Соломон 5, Даббур 20 Захави 33, Вайсманн 59, Захави 90 + 1 - Баумгартнер 42, Арнаутович 55
Фарерские острова - Дания 0:1
Гол: Винд 85
Удаление: Йоенсен 84 (вторая желтая)
Шотландия - Молдова 1:0
Гол: Дайкс 14
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Дания
|5
|5
|0
|0
|17-0
|+17
|15
|2
|Израиль
|5
|3
|1
|1
|14-6
|+8
|10
|3
|Шотландия
|5
|2
|2
|1
|8-5
|+3
|8
|4
|Австрия
|5
|2
|1
|2
|9-12
|-3
|7
|5
|Фарерские острова
|5
|0
|1
|4
|2-13
|-11
|1
|6
|Молдова
|5
|0
|1
|4
|2-16
|-14
|1
Группа G
Турция должна была побеждать, чтобы остаться во главе турнирной таблицы. Если откровенно, то только чудо могло спасти Гибралтар - слишком разные весовые категории. Хотя уже на четвертой минуте Энес Унал не смог переиграть с отметки голкипера хозяева Дейла Колинга. В первом тайме турки так и не смогли отправить мяч в сетку, поэтому в перерыве Шенол Гюнеш выпустил трех свежих игроков. И все трое забили по голу - Дервисоглу, Чалханоглу и Караман.
Гибралтар - Турция
Голы: Дервисоглу 54, Чалханоглу 65, Караман 83
На 4-й минуте Унал не реализовал пенальти
Нидерланды - Черногория 4:0. Тотальное преимущество
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Турция
|5
|3
|2
|0
|15-7
|+8
|11
|2
|Нидерланды
|5
|3
|1
|1
|16-5
|+11
|10
|3
|Норвегия
|5
|3
|1
|1
|7-4
|+3
|10
|4
|Черногория
|5
|2
|1
|2
|8-9
|-1
|7
|5
|Латвия
|5
|1
|1
|3
|7-10
|-3
|4
|6
|Гибралтар
|5
|0
|0
|5
|2-20
|-18
|0
Популярное сейчас
- Отбор к ЧМ-2022. Украина снова играет вничью и делит второе место в группе D
- Заря - Ингулец: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Марлон вырос в цене более чем на 50%
- Испанцы проиграли в отборе на ЧМ впервые за 28 лет
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО