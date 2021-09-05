Отбор к ЧМ-2022. Дания дожала Фареры, Соломон начал разгром Австрии

Вашему вниманию результаты матчей европейского отбора к ЧМ-2022 в группах F и G.

Группа F

В этой группе в предыдущих четырех турах выделился явный фаворит - яркая сборная Дании, которая на Евро дошла до полуфинала. Впрочем, на этот раз команда Каспера Хюмланда едва не сконфузилась - Фарерские острова, которые до сих пор являются зависимыми от Датского королевства, держали счет 0:0 до 85-й минуты. Но после удаления Йенсена датчане таки пробили голкипера - отличился Винд, который, таким образом, принес своей команде пятую подряд победу в отборе.

Между тем Израиль демонстрирует амбиции занять в итоге второе место. Эту сборную возглавляет австрийский специалист Вилли Руттенштайнер, который нашел как обезвредить сборную своих земляков. Решающим стал ураганный дебют от израильтян - уже на пятой минуте Манор Соломон отличным ударом с угла штрафной закрутил под дальнюю штангу. Даббур через 15 минут удвоил преимущество, а Захави сделал счет 3: 0 на 33-й. Перед перерывом австрийцы проснулись и один гол отыгрались, а в начале второго тайма Арнаутович сократил отставание до минимума.

Впрочем, Израиль не позволил осуществить камбэк и быстро погасил настроение соперника голом Вайсманна, который воспользовался ошибкой австрийской обороны. А напоследок еще и Захави восстановил преимущество в три мяча. Победа позволила Израилю удержаться на втором месте, ведь Шотландия тоже выиграла. Правда, не так убедительно - только 1:0 в поединке с Молдовой.

Израиль - Австрия 5:2

Голы: Соломон 5, Даббур 20 Захави 33, Вайсманн 59, Захави 90 + 1 - Баумгартнер 42, Арнаутович 55

Фарерские острова - Дания 0:1

Гол: Винд 85

Удаление: Йоенсен 84 (вторая желтая)

Шотландия - Молдова 1:0

Гол: Дайкс 14

# Команда И В Н П М РМ О 1 Дания 5 5 0 0 17-0 +17 15 2 Израиль 5 3 1 1 14-6 +8 10 3 Шотландия 5 2 2 1 8-5 +3 8 4 Австрия 5 2 1 2 9-12 -3 7 5 Фарерские острова 5 0 1 4 2-13 -11 1 6 Молдова 5 0 1 4 2-16 -14 1

Группа G

Турция должна была побеждать, чтобы остаться во главе турнирной таблицы. Если откровенно, то только чудо могло спасти Гибралтар - слишком разные весовые категории. Хотя уже на четвертой минуте Энес Унал не смог переиграть с отметки голкипера хозяева Дейла Колинга. В первом тайме турки так и не смогли отправить мяч в сетку, поэтому в перерыве Шенол Гюнеш выпустил трех свежих игроков. И все трое забили по голу - Дервисоглу, Чалханоглу и Караман.

Гибралтар - Турция

Голы: Дервисоглу 54, Чалханоглу 65, Караман 83

На 4-й минуте Унал не реализовал пенальти

Нидерланды - Черногория 4:0. Тотальное преимущество