Петраков: Играть на ЧМ - моя мечта. Мне не интересно, если я туда не попаду. Я пришел, чтобы туда выйти

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков в эфире канала "Футбол1" поделился своими эмоциями после ничьей с Францией.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 1:1 . Шапаренко вывел Украину вперед, но в начале второго тайма Марсьяль восстановил паритет.

"Хочу поблагодарить ребят за игру и ничью. У нас шансы еще есть. Мы в игре.

После Казахстана я поблагодарил [игроков]. Мы провели собрание, поговорили, сказал Караваеву, чтобы не переживал, надо двигаться дальше. Сказал ребятам, что там ошибся не только Караваев, а дали подать, Забарный проиграл головой и Караваев не отскочил - цепь ошибок.

Я никогда не планирую ничего говорить особого перед игрой, это все спонтанно. Что есть, то есть, от души. А какие слова? Все остается ребятам. Значит, все получилось.

Они меня приняли. Я очень сильно переживал, честно скажу: опытные ребята, и они мне откровенно помогли. Ярмоленко, Пятов - я к ним обращаюсь за советом, и они мне помогли. Я им откровенно благодарен.

Я очень хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко и его штаб за все, что они сделали за пять лет. Они очень помогли ребятам и мне. От хорошего не надо отходить.

Ребята не играли по такой схеме. Они играли 5-3-2. Они 5-4-1 не играли ни разу. Я благодарю своих помощников: они помогали очень. Мы делали тактическое занятие, сегодня в 11 была тренировка 40 минут мы делали стандарты и сделали тактическое, выход из обороны.

Что говорил Сикану перед выходом? Не проси [мяч] в недодачу, [французы] уже бежать не могут. Рому [Яремчука] уже тоже просил об этом.

[Играть на ЧМ] - это моя мечта. Я уже играл на двух чемпионатах мира молодежных. Мне не интересно, если я туда не попаду. Я пришел, чтобы туда [выйти]. Там классно. Там же жить хочется!".