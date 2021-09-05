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Петраков: Играть на ЧМ - моя мечта. Мне не интересно, если я туда не попаду. Я пришел, чтобы туда выйти

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Наставник благодарит всех, кто принял участие в работе

Петраков: Играть на ЧМ - моя мечта. Мне не интересно, если я туда не попаду. Я пришел, чтобы туда выйти

UA-Футбол
Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков в эфире канала "Футбол1" поделился своими эмоциями после ничьей с Францией.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 1:1. Шапаренко вывел Украину вперед, но в начале второго тайма Марсьяль восстановил паритет.

"Хочу поблагодарить ребят за игру и ничью. У нас шансы еще есть. Мы в игре.

После Казахстана я поблагодарил [игроков]. Мы провели собрание, поговорили, сказал Караваеву, чтобы не переживал, надо двигаться дальше. Сказал ребятам, что там ошибся не только Караваев, а дали подать, Забарный проиграл головой и Караваев не отскочил - цепь ошибок.

Я никогда не планирую ничего говорить особого перед игрой, это все спонтанно. Что есть, то есть, от души. А какие слова? Все остается ребятам. Значит, все получилось.

Они меня приняли. Я очень сильно переживал, честно скажу: опытные ребята, и они мне откровенно помогли. Ярмоленко, Пятов - я к ним обращаюсь за советом, и они мне помогли. Я им откровенно благодарен.

Я очень хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко и его штаб за все, что они сделали за пять лет. Они очень помогли ребятам и мне. От хорошего не надо отходить.

Ребята не играли по такой схеме. Они играли 5-3-2. Они 5-4-1 не играли ни разу. Я благодарю своих помощников: они помогали очень. Мы делали тактическое занятие, сегодня в 11 была тренировка 40 минут мы делали стандарты и сделали тактическое, выход из обороны.

Что говорил Сикану перед выходом? Не проси [мяч] в недодачу, [французы] уже бежать не могут. Рому [Яремчука] уже тоже просил об этом.

[Играть на ЧМ] - это моя мечта. Я уже играл на двух чемпионатах мира молодежных. Мне не интересно, если я туда не попаду. Я пришел, чтобы туда [выйти]. Там классно. Там же жить хочется!".

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В статье: Украина Александр Петраков
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Комментарии (11)
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Цап-царап (Харків)
05.09.2021 в 01:46
Выиграть всё... Оставшееся.
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0
0
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Serega1111 (Киев)
05.09.2021 в 01:34
Успехов. Шансы еще есть...
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+1
0
Пришта Литин (Київ)
05.09.2021 в 01:17
Хороший футбол, хороший матч. Теперь надо постараться выиграть у финнов и боснийцев.
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0
0
kapkan (Луганск)
05.09.2021 в 01:17
Мы будем только рады!! Удачи Вам!!! Мы с Вами!! Мы в Вас верим!!
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0
0
В. Банев (Харків)
05.09.2021 в 01:12
Крутой чувак этот Петрак. С заменами сегодня опоздал, но со стартом угадал. Удачи!Тест будет в следующей игре - если поставит Зинку в центр то все это пустые понты. Можно спросить совета у дембелей, но если твое слово не закон, то все рассыплется.
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+1
0
kapkan (Луганск)
05.09.2021 в 01:19
Пусть ставит , это его выбор!! Главное результат!!
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+1
-1
Djon (Киев)
05.09.2021 в 01:09
Гарний настрій! Так триимати! Необхідно пробиватися на ЧМ.
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+1
-1
tartar (Львів)
05.09.2021 в 00:51
Удачі Вам, Олександр Васильович!
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+4
-1
avatar
Romerik (YNWA)
05.09.2021 в 00:50
Пішли вже конфлікти з Малиновським. То для збірної не дуже добре в плані атмосфери... Але я думаю вони розберуться самі якось. В даній ситуації я на стороні Петракова. Маліна по такій грі тормозить дуже...
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+3
0
andy1973 (Рівне)
05.09.2021 в 00:53
Я погоджуюсь з вами. Трохи понтується чувак.
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+3
0
andy1973 (Рівне)
05.09.2021 в 00:47
Ця нічия не сильно нас підсунула до безпроблемного виходу на ЧС. Але є позитивчик. Досі наша команда в кожному другому спареному матчі здавала фізично а сьогодні я цього не побачив. І це після виснажливого матчц в Азії на штучці.
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+2
-1


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