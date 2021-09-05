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Петраков: Играть на ЧМ - моя мечта. Мне не интересно, если я туда не попаду. Я пришел, чтобы туда выйти
Наставник благодарит всех, кто принял участие в работе
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков в эфире канала "Футбол1" поделился своими эмоциями после ничьей с Францией.
Напомним, что
"Хочу поблагодарить ребят за игру и ничью. У нас шансы еще есть. Мы в игре.
После Казахстана я поблагодарил [игроков]. Мы провели собрание, поговорили, сказал Караваеву, чтобы не переживал, надо двигаться дальше. Сказал ребятам, что там ошибся не только Караваев, а дали подать, Забарный проиграл головой и Караваев не отскочил - цепь ошибок.
Я никогда не планирую ничего говорить особого перед игрой, это все спонтанно. Что есть, то есть, от души. А какие слова? Все остается ребятам. Значит, все получилось.
Они меня приняли. Я очень сильно переживал, честно скажу: опытные ребята, и они мне откровенно помогли. Ярмоленко, Пятов - я к ним обращаюсь за советом, и они мне помогли. Я им откровенно благодарен.
Я очень хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко и его штаб за все, что они сделали за пять лет. Они очень помогли ребятам и мне. От хорошего не надо отходить.
Ребята не играли по такой схеме. Они играли 5-3-2. Они 5-4-1 не играли ни разу. Я благодарю своих помощников: они помогали очень. Мы делали тактическое занятие, сегодня в 11 была тренировка 40 минут мы делали стандарты и сделали тактическое, выход из обороны.
Что говорил Сикану перед выходом? Не проси [мяч] в недодачу, [французы] уже бежать не могут. Рому [Яремчука] уже тоже просил об этом.
[Играть на ЧМ] - это моя мечта. Я уже играл на двух чемпионатах мира молодежных. Мне не интересно, если я туда не попаду. Я пришел, чтобы туда [выйти]. Там классно. Там же жить хочется!".
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