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Германия – Армения. Прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 на 05.09.21
Немцы могут перехватить лидерство
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
К пятому туру Армения неожиданно предстала лидером группа J. Мхитарян и компания выиграли стартовые три матча отбора, позволив себе впервые потерять очки лишь в сентябре. Немцы идут всего в одном пункте позади и полны решимости сбить дерзкого оппонента с вершины.
Германия
"Бундестим" потихоньку адаптируется к запросам нового тренера Ханси Флика. Многолетний помощник Йоахима Лёва возродил вновь доминирующую "Баварию", чем заслужил себе место главного в национальной команде. Теперь перед Фликом стоит не менее сложная задача по возвращению Германии в топы мирового футбола. Мгновенного преображения не случилось – в матче со скромным Лихтенштейном (2:0) футбол получился медленным и вялым, и проблесков в игре было не так много, хотя нужно сделать поправку на состав.
На Армению в ворота должен вернуться лучший в своём деле Мануэль Нойер, а агрессии в обороне должно прибавиться от Тони Рюдигера. Интересен выбор Флика в центре поля: пока наставник пробует играть в два опорных, и сюда напрашивается знакомый баварский дуэт Киммиха и Горецки. Держать Крооса и Гюндогана на лавке было бы слишком большой роскошью, зато без них центр выглядит более мобильным. Любимец тренера Томас Мюллер из-за проблем со здоровьем всё ещё недоступен, так что ждём Хаверца и Вернера впереди при поддержке Гнабри и Сане/Мусиалы по краям.
Армения
Армения выжала свой максимум на старте квалификации, создав себе приличный задел перед конкурентами. Команда Хоакина Капарроса регулярно демонстрировала характер, была надёжна сзади и отлично себя чувствовала в игре вторым номером, но без удачи и парочки подарков от соперников такого блистательного результата могло и не быть.
В первом туре в Лихтенштейне всё едва не обернулось провалом, но в заключительную 10-минутку защитник хозяев срезал мяч в собственные ворота. Это была единственная игра, в которой армяне стремились доминировать и обязательно брать три очка. А дальше два образцовых контратакующих перфоманса на своём поле – уверенный с Исландией (2:0) и удачливая перестрелка с Румынией (3:2). С последними спасло удаление соперника в концовке, после которого Армения забила два гола и полностью перевернула игру. Даже с Северной Македонией они отдали мяч сопернику, но македонцы не стали наивно раскрываться и с позиции силы взяли ничью (0:0).
Личные встречи
Соперники противостояли друг другу всего три раза. Все три встречи закончились победой Германии с разницей в 4 и больше голов: 1:5 и 4:0 в отборе на ЧМ-1998 и 6:1 в товарищеском матче команд в 2014-м году.
Статистика и факты
- Армения пока не проигрывала в этом отборе (3 победы, 1 ничья)
- У Тиграна Барсегяна 4 результативных действия в 3 матчах (2+2)
- Гнабри (1+2), Байрамян, Хаверц и Горецка имеют по 1+1
- У Сане 4 обводки в среднем за игру, Адамян имеет показатель 3.5
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Армения
|4
|3
|1
|0
|6-2
|+4
|10
|2
|Германия
|4
|3
|0
|1
|7-2
|+5
|9
|3
|Северная Македония
|4
|2
|1
|1
|9-4
|+5
|7
|4
|Румыния
|4
|2
|0
|2
|7-6
|+1
|6
|5
|Исландия
|4
|1
|0
|3
|4-8
|-4
|3
|6
|Лихтенштейн
|4
|0
|0
|4
|1-12
|-11
|0
Ориентировочные составы
Германия: Нойер – Госенс, Рюдигер, Зюле, Баку – Горецка, Кроос – Сане, Хаверц, Гнабри – Вернер
Армения: Юрченко – Оганесян, Восканян, Ароян, Амбарцумян – Бичахчян, Григорян, Удо – Мхитарян, Адамян, Барсегян
Коэффициенты и ставки
Прогноз на матч Германия – Армения от UA-Футбол
Бундестим на своём поле обязан побеждать и перехватывать лидерство в группе. Флику нужно прибавить команде темпа в позиционной атаке, иначе чревато застрять в плотных оборонительных строях соперника. В любом случае, пару своих мячей Вернер и компания должны найти. Прогноз: победа Германии 2:0.
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