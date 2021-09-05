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Германия – Армения. Прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 на 05.09.21

Чемпионат мира FIFA
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Немцы могут перехватить лидерство

Германия – Армения. Прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 на 05.09.21

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Квалификация к ЧМ-2022, Европа
Группа J, пятый тур
5 сентября. Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"
Германия – Армения 21:45
Трансляция – oll.tv

К пятому туру Армения неожиданно предстала лидером группа J. Мхитарян и компания выиграли стартовые три матча отбора, позволив себе впервые потерять очки лишь в сентябре. Немцы идут всего в одном пункте позади и полны решимости сбить дерзкого оппонента с вершины.

Германия

"Бундестим" потихоньку адаптируется к запросам нового тренера Ханси Флика. Многолетний помощник Йоахима Лёва возродил вновь доминирующую "Баварию", чем заслужил себе место главного в национальной команде. Теперь перед Фликом стоит не менее сложная задача по возвращению Германии в топы мирового футбола. Мгновенного преображения не случилось – в матче со скромным Лихтенштейном (2:0) футбол получился медленным и вялым, и проблесков в игре было не так много, хотя нужно сделать поправку на состав.

На Армению в ворота должен вернуться лучший в своём деле Мануэль Нойер, а агрессии в обороне должно прибавиться от Тони Рюдигера. Интересен выбор Флика в центре поля: пока наставник пробует играть в два опорных, и сюда напрашивается знакомый баварский дуэт Киммиха и Горецки. Держать Крооса и Гюндогана на лавке было бы слишком большой роскошью, зато без них центр выглядит более мобильным. Любимец тренера Томас Мюллер из-за проблем со здоровьем всё ещё недоступен, так что ждём Хаверца и Вернера впереди при поддержке Гнабри и Сане/Мусиалы по краям.

Армения

Армения выжала свой максимум на старте квалификации, создав себе приличный задел перед конкурентами. Команда Хоакина Капарроса регулярно демонстрировала характер, была надёжна сзади и отлично себя чувствовала в игре вторым номером, но без удачи и парочки подарков от соперников такого блистательного результата могло и не быть.

В первом туре в Лихтенштейне всё едва не обернулось провалом, но в заключительную 10-минутку защитник хозяев срезал мяч в собственные ворота. Это была единственная игра, в которой армяне стремились доминировать и обязательно брать три очка. А дальше два образцовых контратакующих перфоманса на своём поле – уверенный с Исландией (2:0) и удачливая перестрелка с Румынией (3:2). С последними спасло удаление соперника в концовке, после которого Армения забила два гола и полностью перевернула игру. Даже с Северной Македонией они отдали мяч сопернику, но македонцы не стали наивно раскрываться и с позиции силы взяли ничью (0:0).

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Личные встречи

Соперники противостояли друг другу всего три раза. Все три встречи закончились победой Германии с разницей в 4 и больше голов: 1:5 и 4:0 в отборе на ЧМ-1998 и 6:1 в товарищеском матче команд в 2014-м году.

Статистика и факты

  • Армения пока не проигрывала в этом отборе (3 победы, 1 ничья)
  • У Тиграна Барсегяна 4 результативных действия в 3 матчах (2+2)
  • Гнабри (1+2), Байрамян, Хаверц и Горецка имеют по 1+1
  • У Сане 4 обводки в среднем за игру, Адамян имеет показатель 3.5

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Армения 4 3 1 0 6-2 +4 10
2 Германия 4 3 0 1 7-2 +5 9
3 Северная Македония 4 2 1 1 9-4 +5 7
4 Румыния 4 2 0 2 7-6 +1 6
5 Исландия 4 1 0 3 4-8 -4 3
6 Лихтенштейн 4 0 0 4 1-12 -11 0

Ориентировочные составы

Германия: Нойер – Госенс, Рюдигер, Зюле, Баку – Горецка, Кроос – Сане, Хаверц, Гнабри – Вернер

Армения: Юрченко – Оганесян, Восканян, Ароян, Амбарцумян – Бичахчян, Григорян, Удо – Мхитарян, Адамян, Барсегян

Коэффициенты и ставки

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Прогноз на матч Германия – Армения от UA-Футбол

Бундестим на своём поле обязан побеждать и перехватывать лидерство в группе. Флику нужно прибавить команде темпа в позиционной атаке, иначе чревато застрять в плотных оборонительных строях соперника. В любом случае, пару своих мячей Вернер и компания должны найти. Прогноз: победа Германии 2:0.

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В статье: Германия Армения
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