Дидье Дешам: Украина в отдельных дуэлях и агрессивности превосходила Францию

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал матч отбора к ЧМ-2022, в котором его команда сыграла вничью 1:1 со сборной Украины.

- Какой был первоначальный план на игру?

- Это были 4-3-3 с возможностью перестановок впереди. Но проблема не в тактике. Мы не показали того, что необходимо. Украина в отдельных дуэлях и агрессивности превосходила нас. Впоследствии мы перешли на 4-4-2 и во втором тайме сыграли лучше. У нас уже появились моменты и контроль. Конечно, это не тот результат, которого мы хотели. Мы его принимаем, но ничья не была нашей целью в начале матча.

- В пятый раз подряд французская команда вынуждена отыгрываться после гола соперника ...

- Перед игрой я говорил: реагировать - это хорошо, иногда даже лучше, чем вести в счете с самого начала. Это важно, что у футболистов есть реакция (на события на поле - прим.). У нас бывают не лучшие периоды, но важно не сдаваться. Мы сделаем все, чтобы сломать эту тенденцию.

- Чувствуете ли вы потерю уверенности в своих игроках?

- Нет, это не потеря уверенности. Мы должны делать больше по сравнению с тем, что предлагают нам наши оппоненты. Мы играем против высокомотивированных команд, которые очень сплоченные. Уверенность конечно связана с результатами. Мы не выиграем несколько матчей подряд - с нами давно такого не было, но это пройдет. Вы должны дать больше, чтобы получить больше.

Напомним, после пяти сыгранных матчей Франция лидирует в группе D с девятью очками. Украина идет третьей, уступая Финляндии по дополнительным показателям. При этом у финнов на две игры меньше.