  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Дидье Дешам: Украина в отдельных дуэлях и агрессивности превосходила Францию
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дидье Дешам: Украина в отдельных дуэлях и агрессивности превосходила Францию

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Реакция тренера чемпионов мира на ничью в Киеве

Дидье Дешам: Украина в отдельных дуэлях и агрессивности превосходила Францию

фото - fff.fr

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал матч отбора к ЧМ-2022, в котором его команда сыграла вничью 1:1 со сборной Украины.

- Какой был первоначальный план на игру?

- Это были 4-3-3 с возможностью перестановок впереди. Но проблема не в тактике. Мы не показали того, что необходимо. Украина в отдельных дуэлях и агрессивности превосходила нас. Впоследствии мы перешли на 4-4-2 и во втором тайме сыграли лучше. У нас уже появились моменты и контроль. Конечно, это не тот результат, которого мы хотели. Мы его принимаем, но ничья не была нашей целью в начале матча.

- В пятый раз подряд французская команда вынуждена отыгрываться после гола соперника ...

- Перед игрой я говорил: реагировать - это хорошо, иногда даже лучше, чем вести в счете с самого начала. Это важно, что у футболистов есть реакция (на события на поле - прим.). У нас бывают не лучшие периоды, но важно не сдаваться. Мы сделаем все, чтобы сломать эту тенденцию.

- Чувствуете ли вы потерю уверенности в своих игроках?

- Нет, это не потеря уверенности. Мы должны делать больше по сравнению с тем, что предлагают нам наши оппоненты. Мы играем против высокомотивированных команд, которые очень сплоченные. Уверенность конечно связана с результатами. Мы не выиграем несколько матчей подряд - с нами давно такого не было, но это пройдет. Вы должны дать больше, чтобы получить больше.

Напомним, после пяти сыгранных матчей Франция лидирует в группе D с девятью очками. Украина идет третьей, уступая Финляндии по дополнительным показателям. При этом у финнов на две игры меньше.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Национальная сборная Украины Дидье Дешам
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Соколов (Никополь)
05.09.2021 в 07:55
Потому что вы лентяи. Вы должны были своим только одним авторитетом, мощью, именами, контрактами, заставить их бояться. Вы команда которая стоит почти 1 миллиард долларов не можете обыграть команду которая еле 200 миллионов стоит
Ответить
0
-1
Algrab (Костопiль)
05.09.2021 в 08:14
п н х, козломордий...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...