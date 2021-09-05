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Ярмоленко: Комбинацию наигрывали утром, к 40 годам может и забью правой ногой

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Немного самоиронии от лидера сборной

Ярмоленко: Комбинацию наигрывали утром, к 40 годам может и забью правой ногой

фото - скріншот телеканалу Футбол 1

Новина українською

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в эфире телеканала Футбол 1 прокомментировал ничью с Францией в матче отбора к ЧМ-2022.

- С Казахстаном мы должны были больше владеть мячом, сегодня обороняться, терпеть. Понимали, что французы будут больше владеть мячом. Нам нужно было ждать свой шанс. С таким соперником бесполезно играть первым номером. На данный момент мы можем действовать только так.

После Казахстана мы получили заслуженную порцию критики. Понимали, что если мы сегодня проиграем, то потеряем все шансы на выход из группы. Все ребята бились. В следующих матчах нужно побеждать и брать по три очка. Мой удар правой ногой? К 40 годам может и забью. Это наигранная комбинация, которую мы наигрывали утром. Главный тренер просил, чтобы я делал вираж с ближней штанги на дальнюю.

Вторая комбинация со штрафным – это еще наработка предыдущего тренерского штаба.

В сборной не может быть плохой атмосферы. Все понимают, куда они приезжают. Ребята представляют честь страны. Все держатся вместе. Нелегко, когда новый тренерский штаб. Мы собрались за день до первой игры. У тренеров просто не хватило времени сделать что-то новое. На следующих сборах должно быть легче. У Шевченко были одни требования, у Петракова они другие.

Моя дальнейшая карьера? Клубные дела остаются неизменными. Хотелось бы играть больше. Но у меня есть шанс показать себя в сборной. Стараюсь отдавать все силы.

Напомним, сборная Украины сыграла пятый раз подряд вничью в рамках отбора к ЧМ-2022. Гол в ворота Франции забил Николай Шапаренко. Для Андрея Ярмоленко это был 101-й матч в футболе национальной сборной.

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В статье: Андрей Ярмоленко Национальная сборная Украины
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Источник:
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
05.09.2021 в 08:42
Так Андрія провів чудові ігри... а бажання довести Моєму, що він може грати на високому рівні, було додатковий стимулом!
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