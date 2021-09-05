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Марсьяль впервые за пять лет забил за сборную Франции

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Как же не вовремя

Марсьяль впервые за пять лет забил за сборную Франции

GettyImages

Новина українською

Во вчерашнем матче между сборными Украины и Франции на НСК "Олимпийский" сильнейшего команды не выявили (1:1).

В составе гостей в начале второго тайма гол в свой актив записал форвард Антони Марсьяль. Последний раз он отмечался за "трехцветных" еще в сентябре 2016 года в товарищеском матче против Италии. Также отметим, что с тех пор игрок 28 раз ударил по воротам соперников, а вот следующий удар стал наконец голевым.

Интересно, что это был его единственный мяч за сборную Франции при 28 сыгранных поединках.

В общем Антони не отличался семь месяцев. В футболке "Манчестер Юнайтед" он последний раз забил еще 2 февраля в ворота "Саутгемптона".

В матчах отбора на ЧМ-2022 Марсьяль выходил в основе лишь в двух матчах и в двух записал в свой актив результативное действие: также он отличился ассистом во встрече против Казахстана.

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В статье: Украина Франция Антони Марсьяль
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