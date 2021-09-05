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Марсьяль впервые за пять лет забил за сборную Франции
Как же не вовремя
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Во вчерашнем матче между сборными Украины и Франции на НСК "Олимпийский" сильнейшего команды не выявили (1:1).
В составе гостей
Интересно, что это был его единственный мяч за сборную Франции при 28 сыгранных поединках.
В общем Антони не отличался семь месяцев. В футболке "Манчестер Юнайтед" он последний раз забил еще 2 февраля в ворота "Саутгемптона".
В матчах отбора на ЧМ-2022 Марсьяль выходил в основе лишь в двух матчах и в двух записал в свой актив результативное действие: также он отличился ассистом во встрече против Казахстана.
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