  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Впервые побеждают без Модрича. Видео обзор матча Словакия - Хорватия 0:1
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые побеждают без Модрича. Видео обзор матча Словакия - Хорватия 0:1

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(4 голосов)

Гол получился, что надо

Впервые побеждают без Модрича. Видео обзор матча Словакия - Хорватия 0:1

Фото: AFP/Автор - неизвестен

Новина українською

Хорватская сборная одержала очень непростую победу в выездном матче отбора на ЧМ над Словакией. Единственный гол во встрече на свой счёт записал Марсело Брозович, здорово поймав мяч слёту на линии штрафной площади.

Эти три очка позволили "клетчатым" сравняться с Россией, которую им не удалось обыграть в прошлом туре, по набранным очкам. Сейчас у обоих сборных по 10 баллов, позади словенцы с семью очками. Словакия сейчас только четвёртая, набрав шесть баллов со старта квалификации.

Заметим, это это первая победа сборной Хорватии после завершения карьеры в сборной Луки Модрича. Эту игру с капитанской повязкой провёл экс-защитник "Динамо" Домагой Вида.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Словакия Хорватия
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kravaserega (Kyiv)
05.09.2021 в 10:32
Да, Хорватия уже далеко не та, что становилась вице-чемпионом..
Ответить
0
0
alktus (Хмельницкий)
05.09.2021 в 09:52
Ау, админы. Вы хоть иногда читайте что пишете. Поменяйте заголовок. Выиграла Хорватия а не Словакия
Ответить
+2
0
avatar
Американец 2000
05.09.2021 в 10:05
Та для них это нормально !!! Там школьники видно сидят , который вообще в футболе не разбираются ((((((((((((((((
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...