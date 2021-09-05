Впервые побеждают без Модрича. Видео обзор матча Словакия - Хорватия 0:1

Хорватская сборная одержала очень непростую победу в выездном матче отбора на ЧМ над Словакией. Единственный гол во встрече на свой счёт записал Марсело Брозович, здорово поймав мяч слёту на линии штрафной площади.

Эти три очка позволили "клетчатым" сравняться с Россией, которую им не удалось обыграть в прошлом туре, по набранным очкам. Сейчас у обоих сборных по 10 баллов, позади словенцы с семью очками. Словакия сейчас только четвёртая, набрав шесть баллов со старта квалификации.

Заметим, это это первая победа сборной Хорватии после завершения карьеры в сборной Луки Модрича. Эту игру с капитанской повязкой провёл экс-защитник "Динамо" Домагой Вида.