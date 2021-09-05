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Впервые побеждают без Модрича. Видео обзор матча Словакия - Хорватия 0:1
Гол получился, что надо
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Хорватская сборная одержала очень непростую победу в выездном матче отбора на ЧМ над Словакией. Единственный гол во встрече на свой счёт записал Марсело Брозович, здорово поймав мяч слёту на линии штрафной площади.
Заметим, это это первая победа сборной Хорватии после завершения карьеры в сборной Луки Модрича. Эту игру с капитанской повязкой провёл экс-защитник "Динамо" Домагой Вида.
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