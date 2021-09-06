Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соломон приложил ногу к разгрому обидчика Украины. Видео обзор матча Израиль - Австрия 5:2
Игрок "Шахтёра" забил один из голов
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Сборная Израиля достаточно неожиданно в родных стенах разгромила австрийцев, которые на последнем чемпионате Европы вышли в плей-офф, а там лишь в экстра-тайме уступили будущим победителям турнира, итальянцам.
Но в отборе на ЧМ у команды дела идут пока что тяжело. Очередной удар по амбициям австрийцев нанёс Израиль, одержав, в целом,
Израиль на данный момент занимает второе место в группе отбора на ЧМ, а Австрия с отставанием в три очка четвёртая. До конца квалификации командам ещё нужно будет сыграть по пять игр.
Популярное сейчас
- Эдмар: В Украину приезжает много бразильцев, почему бы не сделать наоборот
- Павлов: Такие игроки, как Родригес, не заслуживают играть в Динамо
- "Что-то осталось за кулисами". Денисов - о ситуации между УАФ и Шевченко
- Украина - Франция 1:1. Видео голов и обзор матча
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО