Соломон приложил ногу к разгрому обидчика Украины. Видео обзор матча Израиль - Австрия 5:2

Сборная Израиля достаточно неожиданно в родных стенах разгромила австрийцев, которые на последнем чемпионате Европы вышли в плей-офф, а там лишь в экстра-тайме уступили будущим победителям турнира, итальянцам.

Но в отборе на ЧМ у команды дела идут пока что тяжело. Очередной удар по амбициям австрийцев нанёс Израиль, одержав, в целом, заслуженную победу с разницей аж в три гола . К слову, счёт открыл в противостоянии вингер "Шахтёра" Манор Соломон: ему удался фирменный обводящий удар.

Израиль на данный момент занимает второе место в группе отбора на ЧМ, а Австрия с отставанием в три очка четвёртая. До конца квалификации командам ещё нужно будет сыграть по пять игр.