Удар Шапаренко продолжил плохую тенденцию Чемпионов мира. Обзор СМИ после матча Украина - Франция

Украинская сборная в очередной раз перевернула мнение о себе. После ничейного провала с Казахстаном, такой же результат дома с французами для нас стал настоящим праздником. Мы снова отстояли мировую с чемпионами мира, снова не проиграли в отборе на Мундиаль, пятый раз подряд сыграв вничью.

Для французов счет 1:1 не стал идеальным, о чем говорится в их прессе. После вчерашнего матча в Киеве, UA-Футбол традиционно сделал подборку мнений из зарубежных СМИ.

"Франция потеряла два очка в игре без явного акцента и ориентира" - L'Équipe

"Спустя три дня после ничьи с Боснией и Герцеговиной, сборная Франции потеряла еще два очка в выездном матче против Украины. Без Эрнандеса, Канте и Мбаппе, "синие" Дидье Дешама хотели развеять все сомнения, которые идут рядом с ними еще с Евро-2020. Вместо этого они усилили их, потеряв еще два очка в игре без явного акцента и ориентира", — начинается статья от L'Équipe

В материале делается акцент на том, что действующие чемпионы мира в очередной раз подряд пропустили первыми. Подобная тенденция не особо нравится местным СМИ.

"В пятый раз подряд Франция пропустила первой, чего с ними не случалось с 2010-го года, когда с командой работал Раймон Доменек. Шла 44-я минута, и Марсьяль упустил отличную возможность, проиграв в очной дуэли Пятову. Во время последующей контратаки, Яремчук легко обыграл Кимпембе на боковой линии, Зума прервал прострел, но Шапаренко стоял у предела штрафной, и его удар не оставил шансов Льорису".

Помимо этого, отмечается, что во втором тайме "синие" прибавили, быстро сравняли и даже имели шанс выйти вперед.

"В отличие от Боснии в среду, Франция отставала в счете недолго. Прошло всего пять минут (без учета перерыва, - прим.), прежде чем Марсьяль вернул равенство. При чуть большем успехе гости могли даже уезжать с победой, так как вышедший Мусса Диаби пробил в штангу после передачи от Бензема. Дешам требовал от своих игроков большей активности после перерыва и они его услышали.

С точки зрения положения в группе, последние результаты не радуют. Судьба первого места находится в руках Франции и игроки чемпионов мира должны быть серьезно заинтересованы в том, чтобы не проиграть Финляндии во вторник. В противном случаем они могут отдать им лидерство в группе".

Завершается материал тем, что автор выделяет отдельно Антони Марсьяля, заявив, что он оставил смешанные эмоции, но забил очень важный гол.

"Пока Мбаппе не мог играть из-за травмы, Дешам решил дать Бензема небольшой отдых, выпустив в качестве форварда Марсьяля, редко играющего в стартовом составе Франции. Нельзя сказать, что нападающий провел идеальный матч, даже если бы французы действовали в более атакующей манере.

Форвард забил важный гол и старался вывести команду вперед, учитывая, что именно он косвенно стал причиной гола сборной Украины, проиграв дуэль Пятову. Сам Марсьяль признался, что это его ошибка, так как он пытался пробить голкиперу между ног. Но нападающий исправился, забил, чему он очень рад".

"Льорису пришлось вступать в игру, чтобы подопечные Петракова не повели в счете раньше" - RMC Sport

"В очень скучном матче сборная Франции сыграла вничью с Украиной спустя пару дней после аналогичного счета с Боснией и Герцеговиной", — такую оценку матчу дает издание RMC Sport.

Автор уверен, что отсутствие некоторых лидеров чемпионов мира сказалось на их игре, как в атаке, так и в обороне.

"Матч с Украиной неизбежно навевает воспоминая о героической квалификации на ЧМ-2014, но поединок в субботу вечером был слишком далек от таких эмоций. Без Мбаппе и Канте, выбывших из-за травмы, без Бензема и Варана, которые оставались в запасе, "синим" не хватало идей в атаке и надежности в обороне. Им удалось вырвать ничью во втором тайме в рамках отбора на Чемпионат мира.

Как и в последних четырех матчах, сборная Франции пропустила первой. Плохая тенденция, которая началась еще на Евро и продолжилась в субботу после гола Шапаренко в самом конце первого тайма. Превосходным ударом игрок киевского "Динамо" обманул Льориса и забил свой первый гол за национальную сборную".

В статье справедливо отмечается, что в первом тайме у французов было не так и много моментов, в то же самое время, как украинская сборная могла забивать еще.

"Помимо шанса Марсьяля, после которого соперник повел 1:0, моментов было не очень много. Удар головой Погба, пойманный Пятовым, удар Гризманна рядом со штангой и все. Украина напротив имела больше возможностей. После выстрела Ярмоленко Льорису пришлось вступать в игру, чтобы подопечные Петракова, нового тренера, не повели в счете раньше".

Второй тайм по мнению автора материла гости вчерашней встречи провели лучше. Сыграли по-боевому и могли даже вырывать победу.

"Марсьяль, недовольный своей игрой до перерыва, переломил игру во втором тайме. Сразу после возвращения из раздевалки, прострел Комана нашел Рабио, дальше был отскок и нападающий "МЮ" оказался в нужном месте. Его удар вряд ли можно было отбить, но вратарь Украины, Андрей Пятов, протянул руку помощи, неловко пропустив мяч. Таким образом Антони забил свой второй гол за последние 29 матчей в футболке сборной.

В конце игры подопечные Дешама показали немного больше в атаке, во многом благодаря выходу Бензема и Диаби. Удар головой Зума был близок к цели, Диаби попал в штангу, а удару Рабио помешал Пятов. Но "синие" не смогли вырвать победу. Сейчас у команды есть преимущество над финнами, но у соперника остается два матча в запасе. Достаточно, чтобы сделать матч через три дня еще более важным".

"Первый тайм вчера остается воплощением того, что мы больше не хотели бы видеть" - Le Parisien

"Синие" - короли ничьих. Сборная Франции в эту субботу провела свой очередной ничейный поединок. Команда Льориса сохраняет лидерство в группе, но они не убрали все свои недочеты", — начинается статья от Le Parisien.

Автор материла считает, что французы научились реагировать на сложившуюся ситуацию.

"Синие" снова отметились ничейным результатом. Прошедшая встреча подтвердила, что чемпионы мир умеют реагировать и это то, что у них не отнять. Но, честно говоря, об этом мы знали, потому что это следствие постоянных ошибок.

В очередной раз пропустив первыми, Франция поставила себя в непростое положение. Во втором тайме они сыграли лучше. С немного большей агрессивностью, скоростью и решающим голом, футболисты Дешама вернулись в игру, в которую они особо не вкладывались".

Ничейный результат Le Parisien считает недостаточным, правда это помогло им удержать лидерство в группе. Помимо этого, команду сильно критикуют за первый тайм.

"Второй тайм получился неплохим, но этого было недостаточно, команда снова не смогла добиться ожидаемого результата. Чемпионы мира не победили, добыв викторию в последний раз еще 15-го июня, обыграв Германию. При чуть большем везении Диаби мог выводить команду вперед во втором тайме. Но ничья позволяет Франции удерживать лидерство в группе, опережая Украину и Боснию.

Первый тайм вчера остается воплощением того, что мы больше не хотели бы видеть. "Синие" хотят забыть о Евро. Но о Евро мы вспоминаем каждый раз, когда видим посредственность, наблюдаемую вчера в Киеве в первые 45 минут. Ничего не было: ни свежести, ни импульса в игре "синих" с безобидным Гризманном и немного более активным Погба".

5 - La France a concédé l’ouverture du score lors de chacun de ses 5 derniers matches, sa plus longue série de ce genre depuis novembre 2009-juin 2010 sous Raymond Domenech (5 également). Endormie. #UKRFRA pic.twitter.com/OuOg95T8MY — OptaJean (@OptaJean) September 4, 2021

Еще один вывод автора, ставший последним, Франция потеряла надежность в обороне. И это, по его мнению, проблема.

"Несмотря на шесть изменений в составе после игры с Боснией и Герцеговиной, лихорадочная игра в обороне и беспомощность в атаке дали точно такой же результат. Единственное новшество - заранее известный сценарий с первым голом соперника. Медленная игра Кимпембе и Зума позволила Шапаренко завершить атаку великолепным ударом.

Нельзя не отметить, что этот удар пришел после единственной хорошей атаки Франции в первом тайме, когда Марсьяль не смог переиграть Пятова. Как будто эта команда не может реализовывать моменты и в следующие секунды показывает преступную деконцентрацию. Капитан и тренер считают, что гол не противоречил ходу игры. Украинцы могли открывать счет даже раньше, если бы Льорис не сыграл отлично на линии. Главный вопрос, открыл ли прошедший матч для нас что-то новое? К сожалению, нет".