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Франция впервые в своей истории пять раз подряд сыграла вничью
Собрались гении ничейных результатов
УАФ/Павло Кубанов
Во вчерашнем матче отбора на ЧМ-2022 на НСК "Олимпийский" Украина и Франция между собой не выявили сильнейшего.
Кроме того, что для сборной Украины это ничья стала уже пятой в текущей квалификации в пяти встречах, для сборной Франции это пятая ничья в основное время подряд. Такого "трехцветным" не удавалось еще никогда.
Подопечные Дешама дважды сыграли вничью на групповом этапе Евро-2020 (против Венгрии - 1:1 и Португалии - 2:2), а в поединке против Швейцарии в 1/8 ЧЕ основное время закончилось со счетом 3:3 "нати" выиграли после серии пенальти). Также две ничьи были зафиксированы в матчах отбора на ЧМ-2022: против Боснии и Герцеговины (1:1) и, собственно, против Украины (1:1).
Также сборная Франции повторила неудачное достижения 11-летней давности. В пяти матчах подряд "трехцветные" пропускают первыми.
Отметим, что французы продолжают возглавлять группу D отбора на ЧМ-2022 с девятью очками в активе.
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