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Лягушачьи лапки по рецепту Петракова. О паритете между Украиной и Францией. Аудиомнение #112

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Даже из-за ничьи с Казахстаном не ощущаем недосказанность

Лягушачьи лапки по рецепту Петракова. О паритете между Украиной и Францией. Аудиомнение #112

UA-Футбол

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок между Украиной и Францией. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Говорим о Петракове – как о личности и как о тренере, объясняем, как Александр Васильевич корректирует заготовки Шевченко, отмечаем слабость французов, сравниваем Тымчика с Караваевым, вспоминаем об исходных данных Забарного и восхищаемся Шапаренко, выносим спарринг с чехами за рамки – еще больше мыслей внутри подкаста.

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В статье: Андрей Ярмоленко Тарас Степаненко Андрей Шевченко Андрей Пятов Украина Франция Чехия Александр Караваев Поль Погба Руслан Малиновский Александр Петраков Чемпионат Мира Александр Зинченко Николай Шапаренко Виктор Цыганков Александр Тымчик Виталий Миколенко Подкаст Аудиомнение Илья Забарный Подкасты UA-Футбол
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Комментарии (1)
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Водитель трамвая (Бухарест)
05.09.2021 в 16:59
Лучше бы куырдак с сальцем приготовил.
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