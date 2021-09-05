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Лягушачьи лапки по рецепту Петракова. О паритете между Украиной и Францией. Аудиомнение #112
Даже из-за ничьи с Казахстаном не ощущаем недосказанность
UA-Футбол
Обсуждаем поединок между Украиной и Францией. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.
Говорим о Петракове – как о личности и как о тренере, объясняем, как Александр Васильевич корректирует заготовки Шевченко, отмечаем слабость французов, сравниваем Тымчика с Караваевым, вспоминаем об исходных данных Забарного и восхищаемся Шапаренко, выносим спарринг с чехами за рамки – еще больше мыслей внутри подкаста.
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