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На классе. Гибралтар - Турция 0:3. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
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Во втором тайме турки дожали соперника

На классе. Гибралтар - Турция 0:3. Видео голов и обзор матча

Сайт збірної Туреччини/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча квалификации на ЧМ-2022, в котором встречались разные полюса группы G - Гибралтар и Турция. Несмотря на мощное наступление с первых минут, гости так и не смогли отличиться до перерыва. Главным противником успеха турков стал голкипер хозяев Колейнг, который вытащил удар с пенальти от Унала с самого угла.

Правда, во втором тайме подопечных Гюнеша прорвало. Во время первого и третьего гола провалилась оборона Гибралтара, а взятие ворот Чалханоглу получилось довольно красивым. Полузащитник с 25-ти метров попал в нижний угол ворот.

Гибралтар - Турция 0:3 (0:0)

Голы: Давиршоглу 54, Чалханоглу 65, Караман 83

Нереализованный пенальти: Унал 4 (вратарь)

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В статье: Турция Гибралтар
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