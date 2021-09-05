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Капитан сборной Франции: Эйфория после ЧМ-2018 уже прошла
Команда идет на спад
Фото: French Team / Автор – неизвестен
Капитан сборной Франции Уго Льорис прокомментировал ничейный результат в противостоянии со сборной Украины в отборе на ЧМ-2022:
"Ощущается нехватка взаимодействия и агрессивности. Эйфория после ЧМ-2018 уже прошла. У нас была динамика, которая позволяла все изменить.
Мы должны соответствовать требованиям очень высокого уровня. Чувствуется небольшая неуверенность, каждый должен повысить свой индивидуальный уровень игры.
Нужно сохранять позитивный настрой. В следующем матче с Финляндией нужно добиться успеха. Я не хочу, чтобы мы переживали по этому поводу", - сказал Льорис.
После пяти сыгранных матчей в активе французов девять очков. Сейчас они возглавляют группу D.
Напомним, что "трехцветные" выиграли ЧМ-2018, а вот на следующем международной первенства (Евро-2020) вылетели в 1/8 финала.
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