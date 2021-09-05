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Капитан сборной Франции: Эйфория после ЧМ-2018 уже прошла

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Команда идет на спад

Капитан сборной Франции: Эйфория после ЧМ-2018 уже прошла

Фото: French Team / Автор – неизвестен

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Капитан сборной Франции Уго Льорис прокомментировал ничейный результат в противостоянии со сборной Украины в отборе на ЧМ-2022:

"Ощущается нехватка взаимодействия и агрессивности. Эйфория после ЧМ-2018 уже прошла. У нас была динамика, которая позволяла все изменить.

Мы должны соответствовать требованиям очень высокого уровня. Чувствуется небольшая неуверенность, каждый должен повысить свой индивидуальный уровень игры.

Нужно сохранять позитивный настрой. В следующем матче с Финляндией нужно добиться успеха. Я не хочу, чтобы мы переживали по этому поводу", - сказал Льорис.

После пяти сыгранных матчей в активе французов девять очков. Сейчас они возглавляют группу D.

Напомним, что "трехцветные" выиграли ЧМ-2018, а вот на следующем международной первенства (Евро-2020) вылетели в 1/8 финала.

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В статье: Украина Франция Уго Льорис
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Источник:
l'equipe

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