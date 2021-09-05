Капитан сборной Франции: Эйфория после ЧМ-2018 уже прошла

Капитан сборной Франции Уго Льорис прокомментировал ничейный результат в противостоянии со сборной Украины в отборе на ЧМ-2022:

"Ощущается нехватка взаимодействия и агрессивности. Эйфория после ЧМ-2018 уже прошла. У нас была динамика, которая позволяла все изменить.

Мы должны соответствовать требованиям очень высокого уровня. Чувствуется небольшая неуверенность, каждый должен повысить свой индивидуальный уровень игры.

Нужно сохранять позитивный настрой. В следующем матче с Финляндией нужно добиться успеха. Я не хочу, чтобы мы переживали по этому поводу", - сказал Льорис.