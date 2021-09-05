Бэйл оформил хет-трик и вырвал победу над Беларусью на 90+3

В матче 5-го тура квалификации на ЧМ-2022 сборная Уэльса обыграла Беларусь со счетом 3:2.

Хет-триком в составе "драконов" отметился вингер и капитан Гарет Бэйл - игрок мадридского "Реала" дваджы реализовал пенальти на 5-й и 69-й минутах, а на 90+3 вырвал для своей команды три очка, забив победный гол.

После этого тура Уэльс занимает в своей группе 3-е место, а команда Беларуси - 4-ю позицию.

1-й гол Бэйла

2-й гол Бэйла

3-й гол Бэйла