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Бэйл оформил хет-трик и вырвал победу над Беларусью на 90+3

Чемпионат мира FIFA
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Гарет принес три очка Уэльсу

Бэйл оформил хет-трик и вырвал победу над Беларусью на 90+3

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 5-го тура квалификации на ЧМ-2022 сборная Уэльса обыграла Беларусь со счетом 3:2.

Хет-триком в составе "драконов" отметился вингер и капитан Гарет Бэйл - игрок мадридского "Реала" дваджы реализовал пенальти на 5-й и 69-й минутах, а на 90+3 вырвал для своей команды три очка, забив победный гол.

После этого тура Уэльс занимает в своей группе 3-е место, а команда Беларуси - 4-ю позицию.

1-й гол Бэйла

2-й гол Бэйла

3-й гол Бэйла

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В статье: Беларусь Гарет Бэйл Уэльс
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