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Бэйл оформил хет-трик и вырвал победу над Беларусью на 90+3
Гарет принес три очка Уэльсу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 5-го тура квалификации на ЧМ-2022 сборная Уэльса обыграла Беларусь со счетом 3:2.
Хет-триком в составе "драконов" отметился вингер и капитан Гарет Бэйл - игрок мадридского "Реала" дваджы реализовал пенальти на 5-й и 69-й минутах, а на 90+3 вырвал для своей команды три очка, забив победный гол.
После этого тура Уэльс занимает в своей группе 3-е место, а команда Беларуси - 4-ю позицию.
1-й гол Бэйла
2-й гол Бэйла
3-й гол Бэйла
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