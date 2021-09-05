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Отбор ЧМ-2022. Англия забила четыре гола Андорре, Албания дожала Венгрию
Два матча пятого тура группы I
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пять побед в пяти матчах, разница мячей 17:1. Англия не оставляет шансов конкурентам в своей группе отбора на Чемпионат мира-2022.
После матча с Венгрией Гарет Саутгейт сделал сразу 11 изменений в составе. Форвард “Лидса” Патрик Бэмфорд, в свой 28-летний день рожденья, получил лучший подарок от тренера сборной: дебютный старт в основе “трех львов” и футболку с девятым номером. Также Саутгейт решил поэкспериментировать с позициями футболистов – фулбек “Ливерпуля” Трент Александер-Арнольд получил позицию в центре поля.
Конечно же, это была игра в одни ворота, хотя Англия не включалась на полную силу, даже дублеры играли в экономный, осторожный футбол. Первый мяч был забит практически после первого момента – Лингард сориентировался после отскока и отправил мяч ровно в угол.
Андорре долгое время удавалось сохранять структуру, и держать Англию на расстоянии вытянутой руки. Была середина второго тайма, и хозяева выигрывали всего 1:0. Саутгейту это не нравилось, и он провел тройную замену, выпустив Маунта, Грилиша и Кейна.
Замены существенно изменили баланс сил. Маунт заработал пенальти, который реализовал Кейн, затем дубль оформил Лингард, воспользовавшись пасом Сака, через семь минут их роли поменялись: теперь уже ассистировал игрок МЮ, а на завершении был “канонир”.
4:0 – все очень предсказуемо.
Отбор к ЧМ-2022. Группа I, пятый тур
5 сентября 2021. Лондон, “Уэмбли”
Англия – Андорра 4:0
Голы: Лингард 18, Кейн 71 (пен.), Лингард 78, Сака 85
Англия: Джонстон – Джеймс (Грилиш 62), Мингз, Коуди, Триппьер – Беллингем (Маунт 62), Хендерсон, Александер-Арнольд – Лингард, Бэмфорд (Кейн 62), Сака
Андорра: Гомес – Сан-Николас (Червос 86), Кристиан Гарсия, Валес, Лловера, Чус Рубио – Клементе (Мартинес 75), Ребес Жорди Рубио (Марк Гарсия 75) – Санчес (Фернандес 66), Виейра (Лима 86)
Предупреждения: Мингз 83 – Валес 38, Ребес 45+2, Рубио 64, Фернандес 88
Намного больше интриги было в матче Албании с Венгрией. В первом тайме игра была более-менее равной, но после перерыва хозяева перерыва все чаще проводили хорошие вертикальные атаки, чаще били по воротам, и в целом создавали острее моменты. И добились своего. На 87-й минуте Албания организовала свой очередной контрвыпад и на завершении был воспитанник “Челси” Армандо Броя. 19-летний форвард, казалось, сместился на слишком острый угол для удара, но мяч был отправлен с такой силой, что резервный вратарь венгров Денеш Дибуш, заменивший в перерыве травмированного Гулачи, не успел закрыть свой ближний угол.
Албания взлетела на второе место, но в 21:45 начнется матч Польши с Сан-Марино, и вероятно команда экс-тренера “Лацио” Эдоардо Рея закончит игровой день на третьей позиции, оставив позади Венгрию.
Эльбасан, “Эльбасан Арена”
Албания – Венгрия 1:0
Гол: Бройя 87
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|5
|5
|0
|0
|17-1
|+16
|15
|2
|Албания
|5
|3
|0
|2
|5-6
|-1
|9
|3
|Польша
|4
|2
|1
|1
|11-6
|+5
|7
|4
|Венгрия
|5
|2
|1
|2
|10-9
|+1
|7
|5
|Андорра
|5
|1
|0
|4
|3-12
|-9
|3
|6
|Сан-Марино
|4
|0
|0
|4
|0-12
|-12
|0
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