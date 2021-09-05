Отбор ЧМ-2022. Англия забила четыре гола Андорре, Албания дожала Венгрию 

Пять побед в пяти матчах, разница мячей 17:1. Англия не оставляет шансов конкурентам в своей группе отбора на Чемпионат мира-2022.

После матча с Венгрией Гарет Саутгейт сделал сразу 11 изменений в составе. Форвард “Лидса” Патрик Бэмфорд, в свой 28-летний день рожденья, получил лучший подарок от тренера сборной: дебютный старт в основе “трех львов” и футболку с девятым номером. Также Саутгейт решил поэкспериментировать с позициями футболистов – фулбек “Ливерпуля” Трент Александер-Арнольд получил позицию в центре поля.

Конечно же, это была игра в одни ворота, хотя Англия не включалась на полную силу, даже дублеры играли в экономный, осторожный футбол. Первый мяч был забит практически после первого момента – Лингард сориентировался после отскока и отправил мяч ровно в угол.

Андорре долгое время удавалось сохранять структуру, и держать Англию на расстоянии вытянутой руки. Была середина второго тайма, и хозяева выигрывали всего 1:0. Саутгейту это не нравилось, и он провел тройную замену, выпустив Маунта, Грилиша и Кейна.

Замены существенно изменили баланс сил. Маунт заработал пенальти, который реализовал Кейн, затем дубль оформил Лингард, воспользовавшись пасом Сака, через семь минут их роли поменялись: теперь уже ассистировал игрок МЮ, а на завершении был “канонир”.

4:0 – все очень предсказуемо.

Отбор к ЧМ-2022. Группа I, пятый тур

5 сентября 2021. Лондон, “Уэмбли”

Англия – Андорра 4:0

Голы: Лингард 18, Кейн 71 (пен.), Лингард 78, Сака 85

Англия: Джонстон – Джеймс (Грилиш 62), Мингз, Коуди, Триппьер – Беллингем (Маунт 62), Хендерсон, Александер-Арнольд – Лингард, Бэмфорд (Кейн 62), Сака

Андорра: Гомес – Сан-Николас (Червос 86), Кристиан Гарсия, Валес, Лловера, Чус Рубио – Клементе (Мартинес 75), Ребес Жорди Рубио (Марк Гарсия 75) – Санчес (Фернандес 66), Виейра (Лима 86)

Предупреждения: Мингз 83 – Валес 38, Ребес 45+2, Рубио 64, Фернандес 88

Намного больше интриги было в матче Албании с Венгрией. В первом тайме игра была более-менее равной, но после перерыва хозяева перерыва все чаще проводили хорошие вертикальные атаки, чаще били по воротам, и в целом создавали острее моменты. И добились своего. На 87-й минуте Албания организовала свой очередной контрвыпад и на завершении был воспитанник “Челси” Армандо Броя. 19-летний форвард, казалось, сместился на слишком острый угол для удара, но мяч был отправлен с такой силой, что резервный вратарь венгров Денеш Дибуш, заменивший в перерыве травмированного Гулачи, не успел закрыть свой ближний угол.

Албания взлетела на второе место, но в 21:45 начнется матч Польши с Сан-Марино, и вероятно команда экс-тренера “Лацио” Эдоардо Рея закончит игровой день на третьей позиции, оставив позади Венгрию.

Эльбасан, “Эльбасан Арена”

Албания – Венгрия 1:0

Гол: Бройя 87