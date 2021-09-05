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Бразилия хотела депортировать четырех игроков сборной Аргентины за два часа до матча 

Чемпионат мира FIFA
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​​​​​​​Местные власти требовала высылки четырех футболистов АПЛ

Бразилия хотела депортировать четырех игроков сборной Аргентины за два часа до матча 

Фото: tycsports.comАвтор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Матч отбора к Чемпионату мира-2022 между сборными Бразилии и Аргентины был на грани срыва.

За два часа до старта игры национальное агентство здравоохранения Бразилии потребовало от федеральной полиции Сан-Паулу задержать игроков сборной Аргентины Мартинеса, Буэндию, Ло Чельсо и Ромеро, чтобы депортировать их.

Согласно заявлению агентства, “четыре игрока сборной Аргентины въехали на территорию Бразилии, предоставив ложную информацию”. Игроки АПЛ Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро якобы не сообщили о том, что они были в одной из четырех стран в последние 14 дней въезд из которых запрещен в Бразилию. Среди этих стран – Великобритания, Южная Африка, Северная Ирландия и Индия. Так как игроки нарушили закон, их нужно было депортировать, требовало агентство.

Интересно, что это правило действует только для иностранцев. К бразильцам из АПЛ ограничения не действовали бы.

Аргентинская футбольная ассоциация и КОНМЕБОЛ еще вчера сообщили, что участие всех игроков из АПЛ было согласовано. По прибытию полиции в отель “альбиселесте”, АФА дала понять, что в предстоящем матче сыграют либо все игроки сборной, либо никто. КОНМЕБОЛ в свою очередь пригрозил бразильской футбольной конфедерации: или матч будет сыгран, или Бразилия будет наказана снятием очков.

В итоге аргентинская сборная в полном составе села в автобус и отправилась на “Нео Кимика Арену” в Сан-Паулу, где состоится игра.

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В статье: Бразилия Аргентина Национальная сборная Бразилии Национальная сборная Аргентины
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Комментарии (7)
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Водитель трамвая (Бухарест)
05.09.2021 в 22:25
Dura lex sed lex. Очень плохо, когда какие-то там спортивные организации ставят себя выше закона и власти под них прогибаются. Потому и живут в нищете, как и мы, в отличие от тех же швейцарцев, где врач сказал низзя - значит низзя, и ниипет!
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.09.2021 в 22:35
где логика в том, что на бразил такие ограничения не действуют?
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
05.09.2021 в 22:43
Може тому, що неможливо депортувати громадянина з його ж країни, вийде якийсь юридичний казус?
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.09.2021 в 22:49
для гражданина бразилии была бы не депортация, а карантин, например
0
0
kravaserega (Kyiv)
05.09.2021 в 22:40
Тогда он должен быть одним для всех - не играют аргентинцы, значит не играют и бразильцы
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0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
05.09.2021 в 21:22
Бразилы решили включить режим "хитрой ж.опы" по образу швейцарцев. КОНМЕБОЛ оказался адекватнее чем УЕФА
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+7
0
kalan-86 (Анкара)
05.09.2021 в 21:15
«К бразильцам из АПЛ ограничения не действовали бы» хахаха, вот же мать вашу двойные стандарты. Значит по сути о безопасности речи здесь и не идёт. А если бы они сказали , что были в этих странах, то их бы и не пустили вовсе. Идиотизм полнейший.
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+6
0


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