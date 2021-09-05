Бразилия хотела депортировать четырех игроков сборной Аргентины за два часа до матча 

Матч отбора к Чемпионату мира-2022 между сборными Бразилии и Аргентины был на грани срыва.

За два часа до старта игры национальное агентство здравоохранения Бразилии потребовало от федеральной полиции Сан-Паулу задержать игроков сборной Аргентины Мартинеса, Буэндию, Ло Чельсо и Ромеро, чтобы депортировать их.

Согласно заявлению агентства, “четыре игрока сборной Аргентины въехали на территорию Бразилии, предоставив ложную информацию”. Игроки АПЛ Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро якобы не сообщили о том, что они были в одной из четырех стран в последние 14 дней въезд из которых запрещен в Бразилию. Среди этих стран – Великобритания, Южная Африка, Северная Ирландия и Индия. Так как игроки нарушили закон, их нужно было депортировать, требовало агентство.

Интересно, что это правило действует только для иностранцев. К бразильцам из АПЛ ограничения не действовали бы.

Аргентинская футбольная ассоциация и КОНМЕБОЛ еще вчера сообщили, что участие всех игроков из АПЛ было согласовано. По прибытию полиции в отель “альбиселесте”, АФА дала понять, что в предстоящем матче сыграют либо все игроки сборной, либо никто. КОНМЕБОЛ в свою очередь пригрозил бразильской футбольной конфедерации: или матч будет сыгран, или Бразилия будет наказана снятием очков.

В итоге аргентинская сборная в полном составе села в автобус и отправилась на “Нео Кимика Арену” в Сан-Паулу, где состоится игра.