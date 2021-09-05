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3-й из Гудьонсенов вырывает ничью с Северной Македонией

Чемпионат мира FIFA
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19-летний Андри спас ничью для Исландии

3-й из Гудьонсенов вырывает ничью с Северной Македонией

Фейсбук сборной Исландии

Новина українською

В матче 5-го тура отбора на ЧМ-2022 сборная Исландии сыграла в результативную ничью с Северной Македонией - 2:2.

Гости вели со счетом 2:0 к 78-й минуте встречи, но в концовке исландцы сумели перевернуть ход матча и за 6 минут установить паритет на табло. Ничейный результат для хозяев вырвал 19-летний нападающий Андри Гудьонсен - 3-й из династии Гудьонсенов в сборной.

Обзор матча Исландия - Сев. Македония

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В статье: Исландия Северная Македония Андри Гудьонсен
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