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3-й из Гудьонсенов вырывает ничью с Северной Македонией
19-летний Андри спас ничью для Исландии
Фейсбук сборной Исландии
В матче 5-го тура отбора на ЧМ-2022 сборная Исландии сыграла в результативную ничью с Северной Македонией - 2:2.
Гости вели со счетом 2:0 к 78-й минуте встречи, но в концовке исландцы сумели перевернуть ход матча и за 6 минут установить паритет на табло. Ничейный результат для хозяев вырвал 19-летний нападающий Андри Гудьонсен -
Обзор матча Исландия - Сев. Македония
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