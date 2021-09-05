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Матч Бразилия - Аргентина остановлен по настоянию местных властей
Полный хаос в Южной Америке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
История с недопуском четырех игроков сборной Аргентины на матч со сборной Бразилией нашла свое продолжение прямо на футбольном поле.
За два часа до старта игры национальное агентство здравоохранения Бразилии потребовало от федеральной полиции Сан-Паулу
Lionel Messi to the Brazilian health authorities: “We’ve been here for three days, why are you doing this just now?!”— Roberto Rojas (@RobertoRojas97) September 5, 2021
Казалось, что бразильская футбольная конфедерация, КОНМЕБОЛ и местные власти достигли компромисса, и матч начался ровно в 22:00 по киевскому времени.
Но после шести сыгранных минут на поле проникли представители национального агентства здравоохранения Бразилии и пытались увести Мартинеса, Ромеро и Ло Чельсо с поля. Сборная Аргентины в знак протеста отправилась в раздевалку
los fiscales de la agencia sanitaria brasileña paralizan el partido. Quieren retirar los 4 jugadores argentinos, que vinieron de Inglaterra, del campo de juego. pic.twitter.com/YEqZUaGWo9— Argentina Gol (@BocaJrsGoI1) September 5, 2021
Dani Alves con Leo Messi pic.twitter.com/MnGjejqylF— Argentina Gol (@BocaJrsGoI1) September 5, 2021
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