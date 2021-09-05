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Матч Бразилия - Аргентина остановлен по настоянию местных властей

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Полный хаос в Южной Америке

Матч Бразилия - Аргентина остановлен по настоянию местных властей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

История с недопуском четырех игроков сборной Аргентины на матч со сборной Бразилией нашла свое продолжение прямо на футбольном поле.

За два часа до старта игры национальное агентство здравоохранения Бразилии потребовало от федеральной полиции Сан-Паулу задержать четырех игроков сборной Аргентины (Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро), чтобы депортировать их. Они обвиняются в нарушении правил пересечения границ.

Казалось, что бразильская футбольная конфедерация, КОНМЕБОЛ и местные власти достигли компромисса, и матч начался ровно в 22:00 по киевскому времени.

Но после шести сыгранных минут на поле проникли представители национального агентства здравоохранения Бразилии и пытались увести Мартинеса, Ромеро и Ло Чельсо с поля. Сборная Аргентины в знак протеста отправилась в раздевалку

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В статье: Бразилия Аргентина сборная Бразилии Сборная Аргентины Национальная сборная Бразилии Национальная сборная Аргентины
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Комментарии (7)
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Spokoyno (Київ)
05.09.2021 в 22:47
Справа "лікарів" живе І головне кожен бачить ситуацію та вихід з неї по своєму... Утім переривати вже почату гру... то вже похибка ГОСПОДАРІВ! У Швейцарії просто заборонили і ВСЕ. Потім свій суд, підтвердив законність цих дій Все у правовому полі, а тут одні дозволяють, інші забороняють і все чинуші однієї країни.
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0
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
05.09.2021 в 22:39
А якщо виявиться, що вони дійсно порушили закон? Бразильці ж не вимагають всю команду депортувати або технічну поразку давати. Чому саме для футболістів закони не писані?
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.09.2021 в 22:41
времени было достаточно, чтобы депортировать! всё уже было договорено, матч начался и опача - приехали!
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+1
0
kravaserega (Kyiv)
05.09.2021 в 22:42
Ага, только при этом своим они разрешают играть
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
05.09.2021 в 22:46
не понял, и не надо.
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.09.2021 в 22:32
южноамериканские швейцарцы!
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+4
0
avatar
Ардалион (Курбевуа)
05.09.2021 в 22:28
Бразилия дикая страна. Где много, много диких "обезьян"..
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0
-1


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