Матч Бразилия - Аргентина остановлен по настоянию местных властей

История с недопуском четырех игроков сборной Аргентины на матч со сборной Бразилией нашла свое продолжение прямо на футбольном поле.

За два часа до старта игры национальное агентство здравоохранения Бразилии потребовало от федеральной полиции Сан-Паулу задержать четырех игроков сборной Аргентины (Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро), чтобы депортировать их. Они обвиняются в нарушении правил пересечения границ.

Lionel Messi to the Brazilian health authorities: “We’ve been here for three days, why are you doing this just now?!” — Roberto Rojas (@RobertoRojas97) September 5, 2021

Казалось, что бразильская футбольная конфедерация, КОНМЕБОЛ и местные власти достигли компромисса, и матч начался ровно в 22:00 по киевскому времени.

Но после шести сыгранных минут на поле проникли представители национального агентства здравоохранения Бразилии и пытались увести Мартинеса, Ромеро и Ло Чельсо с поля. Сборная Аргентины в знак протеста отправилась в раздевалку

los fiscales de la agencia sanitaria brasileña paralizan el partido. Quieren retirar los 4 jugadores argentinos, que vinieron de Inglaterra, del campo de juego. pic.twitter.com/YEqZUaGWo9 — Argentina Gol (@BocaJrsGoI1) September 5, 2021