Матч Бразилия - Аргентина остановлен по настоянию местных властей

История с недопуском четырех игроков сборной Аргентины на матч со сборной Бразилией нашла свое продолжение прямо на футбольном поле.

За два часа до старта игры национальное агентство здравоохранения Бразилии потребовало от федеральной полиции Сан-Паулу задержать четырех игроков сборной Аргентины (Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро), чтобы депортировать их. Они обвиняются в нарушении правил пересечения границ.

Lionel Messi to the Brazilian health authorities: “We’ve been here for three days, why are you doing this just now?!”