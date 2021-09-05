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Официально. Матч Бразилия - Аргентина доигран не будет

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Игра была прервана службой здравоохранения

Официально. Матч Бразилия - Аргентина доигран не будет

Фото: Globo/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Игра отбора на ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины не состоялась из-за вмешательства национального агентства здравоохранения Бразилии.

Футболисты сыграли шесть минут поединка, после чего на поле вышли представители агентства, требуя от трех игроков сборной Аргентины покинуть поле.

После часа безуспешных переговоров рефери матча решил окончательно приостановить игру, информирует КОНМЕБОЛ.

Решение о судьбе игры будет принимать дисциплинарный комитет ФИФА. Ранее сообщалось, что Бразилии может быть присуждено техническое поражение.

Национальное агентство здравоохранения Бразилии так объясняет ситуацию.

Игроки сборной Аргентины из клубов АПЛ Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро должны были отправиться на 14-дневный карантин после въезда в Бразилию, так как они были в конце августа в одной стран бразильского красного списка. Однако в документах на въезд они не указывали, что были в Великобритании в последние 14 дней. Агентство получило уведомление об ошибках в документации, и в день матча выполнило проверку. По его указанию в отель сборной Аргентины отправилась полиция Сан-Паулу. Она должна была проследить за тем, чтобы футболисты оставалась в изоляции до своей депортации за нарушение правил. Однако четверо вышеуказанных футболистов отправились со всей командой на матч, и трое из них (Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро) вышли в стартовом составе Аргентины. Поэтому агентству пришлось вмешаться.

Согласно президенту АФА Клаудио Тапиа, сборная Аргентины действовала по протоколу КОНМЕБОЛа, который был подписан всеми южноамериканскими федерациями и утвержден ФИФА. Согласно нему, игроки должны быть в изоляции 72 часа после прибытия и сдавать тесты вне зависимости откуда они приехали.

По словам главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони никто и никогда ему не говорил, что четверо вышеуказанных игроков не смогут сыграть в матче. “И мы, и бразильские игроки хотели сыграть эту игру. Это очень грустно, я никого ни в чем не виню. Этот матч должен был быть праздником для всех”, – сказал Скалони.

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В статье: Бразилия Аргентина Национальная сборная Бразилии Национальная сборная Аргентины
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Комментарии (12)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
06.09.2021 в 00:57
То усе Мессі і його чотири друзі - налисники винуваті)))
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0
0
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Ардалион (Курбевуа)
06.09.2021 в 00:42
Та пихуй.
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0
-1
FRED73 (Харьков)
06.09.2021 в 00:35
Фашистам Аргентины технарь.
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0
0
Wertu098 (бамбас )
06.09.2021 в 00:40
Болящий?
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0
0
БульбаШ (Харьков) (ХАРЬКОВ)
06.09.2021 в 00:05
Что бы не произошло, но это уже не футбол. Игры идиотов.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
06.09.2021 в 00:33
Футбол это лишь игра. Не преувеличивайте.
Ответить
0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.09.2021 в 23:21
Ставлю 100 баксов, что Аргентине технарь присудят
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0
-2
Tenma7 (Чернигов)
05.09.2021 в 23:20
А с какой радости Бразилии? Не они ж нарушили закон. В случае со Швейцарией так там и закона не было, просто так дохтор решил. А тут как бэ все ясно
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.09.2021 в 23:44
потому что принимающая сторона не обеспечила безопасность
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0
Tenma7 (Чернигов)
06.09.2021 в 00:07
Какую безопасность? Если кто то из футболеров аргентины убил человека или совершил разбой и их задерживают, то это виновата принимающая сторона?Уефа или фифа говорили ж, что внутренние законы страны выше правил фифа/уефа
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Dardolis (Первомайск)
05.09.2021 в 23:19
Опять двойной стандарт? Если Швейцарии присудили победу за выходку "по закону", то где 3:0 в пользу Бразилии?
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0
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oda1979 (Запорожье)
06.09.2021 в 00:34
Стандарт один: внутренние законы выше всего. В данном случае все бамажки уефа лишь рекомендация.
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