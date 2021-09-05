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Официально. Матч Бразилия - Аргентина доигран не будет
Игра была прервана службой здравоохранения
Фото: Globo/Автор - невідомий
Игра отбора на ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины не состоялась из-за вмешательства национального агентства здравоохранения Бразилии.
Футболисты сыграли шесть минут поединка, после чего на поле
После часа безуспешных переговоров рефери матча решил окончательно приостановить игру, информирует КОНМЕБОЛ.
Решение о судьбе игры будет принимать дисциплинарный комитет ФИФА. Ранее сообщалось, что Бразилии может быть присуждено техническое поражение.
FIFA can confirm that following a decision by the match officials, the FIFA World Cup 2022 qualifying match Brazil vs. Argentina has been suspended. Further details will follow in due course.— FIFA Media (@fifamedia) September 5, 2021
Национальное агентство здравоохранения Бразилии так объясняет ситуацию.
Игроки сборной Аргентины из клубов АПЛ Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро должны были отправиться на 14-дневный карантин после въезда в Бразилию, так как они были в конце августа в одной стран бразильского красного списка. Однако в документах на въезд они не указывали, что были в Великобритании в последние 14 дней. Агентство получило уведомление об ошибках в документации, и в день матча выполнило проверку. По его указанию в отель сборной Аргентины отправилась полиция Сан-Паулу. Она должна была проследить за тем, чтобы футболисты оставалась в изоляции до своей депортации за нарушение правил. Однако четверо вышеуказанных футболистов отправились со всей командой на матч, и трое из них (Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро) вышли в стартовом составе Аргентины. Поэтому агентству пришлось вмешаться.
los fiscales de la agencia sanitaria brasileña paralizan el partido. Quieren retirar los 4 jugadores argentinos, que vinieron de Inglaterra, del campo de juego. pic.twitter.com/YEqZUaGWo9— Argentina Gol (@BocaJrsGoI1) September 5, 2021
Согласно президенту АФА Клаудио Тапиа, сборная Аргентины действовала по протоколу КОНМЕБОЛа, который был подписан всеми южноамериканскими федерациями и утвержден ФИФА. Согласно нему, игроки должны быть в изоляции 72 часа после прибытия и сдавать тесты вне зависимости откуда они приехали.
По словам главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони никто и никогда ему не говорил, что четверо вышеуказанных игроков не смогут сыграть в матче. “И мы, и бразильские игроки хотели сыграть эту игру. Это очень грустно, я никого ни в чем не виню. Этот матч должен был быть праздником для всех”, – сказал Скалони.
Messi, Neymar y la imagen del bochorno. #EliminatoriasEnTyCSports. pic.twitter.com/4iakgfQcTp— TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2021
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