Официально. Матч Бразилия - Аргентина доигран не будет

Игра отбора на ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины не состоялась из-за вмешательства национального агентства здравоохранения Бразилии.

Футболисты сыграли шесть минут поединка, после чего на поле вышли представители агентства, требуя от трех игроков сборной Аргентины покинуть поле.

После часа безуспешных переговоров рефери матча решил окончательно приостановить игру, информирует КОНМЕБОЛ.

Решение о судьбе игры будет принимать дисциплинарный комитет ФИФА. Ранее сообщалось, что Бразилии может быть присуждено техническое поражение.

FIFA can confirm that following a decision by the match officials, the FIFA World Cup 2022 qualifying match Brazil vs. Argentina has been suspended. Further details will follow in due course. — FIFA Media (@fifamedia) September 5, 2021

Национальное агентство здравоохранения Бразилии так объясняет ситуацию.

Игроки сборной Аргентины из клубов АПЛ Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро должны были отправиться на 14-дневный карантин после въезда в Бразилию, так как они были в конце августа в одной стран бразильского красного списка. Однако в документах на въезд они не указывали, что были в Великобритании в последние 14 дней. Агентство получило уведомление об ошибках в документации, и в день матча выполнило проверку. По его указанию в отель сборной Аргентины отправилась полиция Сан-Паулу. Она должна была проследить за тем, чтобы футболисты оставалась в изоляции до своей депортации за нарушение правил. Однако четверо вышеуказанных футболистов отправились со всей командой на матч, и трое из них (Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро) вышли в стартовом составе Аргентины. Поэтому агентству пришлось вмешаться.

los fiscales de la agencia sanitaria brasileña paralizan el partido. Quieren retirar los 4 jugadores argentinos, que vinieron de Inglaterra, del campo de juego. pic.twitter.com/YEqZUaGWo9 — Argentina Gol (@BocaJrsGoI1) September 5, 2021

Согласно президенту АФА Клаудио Тапиа, сборная Аргентины действовала по протоколу КОНМЕБОЛа, который был подписан всеми южноамериканскими федерациями и утвержден ФИФА. Согласно нему, игроки должны быть в изоляции 72 часа после прибытия и сдавать тесты вне зависимости откуда они приехали.

По словам главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони никто и никогда ему не говорил, что четверо вышеуказанных игроков не смогут сыграть в матче. “И мы, и бразильские игроки хотели сыграть эту игру. Это очень грустно, я никого ни в чем не виню. Этот матч должен был быть праздником для всех”, – сказал Скалони.