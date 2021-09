Официально. Матч Бразилия - Аргентина доигран не будет

Игра отбора на ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины не состоялась из-за вмешательства национального агентства здравоохранения Бразилии.

Футболисты сыграли шесть минут поединка, после чего на поле вышли представители агентства, требуя от трех игроков сборной Аргентины покинуть поле.

После часа безуспешных переговоров рефери матча решил окончательно приостановить игру, информирует КОНМЕБОЛ.

Решение о судьбе игры будет принимать дисциплинарный комитет ФИФА. Ранее сообщалось, что Бразилии может быть присуждено техническое поражение.

FIFA can confirm that following a decision by the match officials, the FIFA World Cup 2022 qualifying match Brazil vs. Argentina has been suspended. Further details will follow in due course.